Polsat przygotowuje reality-show "Wyspa przetrwania". Program będzie realizowany na jednej z egzotycznych wysp Australii i Oceanii, gdzie jego uczestnicy będą poddawani ekstremalnym zadaniom intelektualnym i sprawnościowym - podał portal Wirtualnemedia.pl. Bohaterowie nowego show Polsatu będą walczyć o przetrwanie, by móc pozostać na wyspie jak najdłużej. Program będzie polskim odpowiednikiem programu "Survivor". Będzie hit na miarę "Azji Express"?

Reklama

Zobacz też: Zaskakujące pary w "Azja Express 2": "Jest para ojciec - syn i siostra z siostrą". Jaka będzie druga edycja show?

"Wyspa przetrwania" - casting

W przeciwieństwie do "Azji Express", uczestnikami show będą anonimowe osoby, wyłowione w castingu. Można już wysyłać zgłoszenia do programu na adres casting@wyspaprzetrwania.tv. Zgłoszenie powinno zawierać notkę o kandydacie, wiek, zawód, miasto pochodzenia, pasje, motywację do wzięcia udziału w show oraz trzy zdjęcia (portretowe, zdjęcie sylwetki oraz fotografię w stroju kąpielowym). Zainteresowani? ;)

"Wyspa przetrwania" - kiedy emisja?

Na razie nie jest znana data premiery "Wyspy przetrwania". Nie wiadomo również, kto zostanie prowadzącym show. Kogo widzielibyście w tej roli?

Zobacz także

Polecamy: Agnieszka Woźniak-Starak w szokująco szczerym wywiadzie o poronieniu, imprezowaniu i miłości do Piotra

"Wyspa przetrwania" - zapowiada się hit Polsatu! Będziecie oglądać?

Materiały prasowe