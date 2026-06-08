Pierwsza polska edycja "Love is Blind" dostarczyła widzom gigantycznych emocji, a finałowe odcinki i wydanie specjalne Reunion na dobre rozgrzały polski internet. Fani formatu doskonale wiedzą już, jak potoczyły się losy niektórych par. W programie dowiedzieliśmy się m.in., że małżeństwo Darii i Filipa przetrwało próbę czasu. Jednak uwaga większości widzów przez całe tygodnie była skupiona na zupełnie innej parze, która uchodziła za absolutnych faworytów edycji. Marta Frymer i Damian Gawron nie pojawili się na kanapie w finałowym odcinku, co natychmiast wywołało w sieci gigantyczną falę domysłów. Po dłuższym czasie milczenia zabrali głos w mediach społecznościowych i wyjawili, jak wygląda ich relacja.

Damian z "Love is Blind: Polska" wydał oświadczenie. Już wszystko jasne

Dokładnie 7 czerwca Marta z "Love is Blind" zabrała głos ws. małżeństwa z Damianem. Uczestniczka w swoim oświadczeniu opublikowanym na Instagramie podziękowała za cierpliwość i wyrozumiałość w czasie jej nieobecności. Odniosła się też do pytań od fanów, przyznając, że sami jeszcze nie znają na nie odpowiedzi. Wspomniała, że od pewnego czasu chodzą na terapię par i próbują wspólnie ustalić, co będzie dla nich najlepsze. Niedługo później Damian również zamieścił nagranie w mediach społecznościowych. Opowiedział ze swojej strony, jak wygląda jego małżeństwo z Martą.

Cześć kochani. Pewnie część z was widziała już wideo Marty, ale czuję, że powinienem nagrać osobne wideo, ponieważ mam też swoją grupę odbiorców i czuję się zobligowany, żeby dać wam jakąś informację i podziękować wszystkim za to, że uszanowali naszą prywatność i byli cierpliwi zaczął Damian na swoim instagramowym profilu.

Damian wspomniał o trudnościach, jakie razem z Martą napotkali w życiu małżeńskich. Padły słowa o terapii dla par.

Mamy problemy małżeńskie. Jesteśmy w terapii, pracujemy nad tym, żeby było dobrze. Nie jest łatwo o tym mówić, ale chciałbym zaznaczyć, że program stworzył małżeństwo, ale nie napisał dla nas instrukcji, jak być tym małżeństwem. My nie mając tej instrukcji dość szybko wylądowaliśmy w takim real-life situation usłyszeliśmy.

Damian z "Love is Blind: Polska" o relacji z Martą. "Życie nas mocno przetestowało"

Damian podkreślił, że choć połączyło ich silne uczucie, to sama miłość nie wystarczyła do stworzenia zgranego związku. Wyjaśnił, że codzienność i drobne nieporozumienia wymagały od nich wypracowania kompromisu, jednak z czasem oboje pogubili się w relacji. Na koniec oświadczenia Damian zaznaczył, że walczą o związek na terapii.

Tak naprawdę życie nas mocno przetestowało i muszę przyznać, że jako partnerzy pogubiliśmy się obydwoje i właśnie stąd ta terapia. Aktywnie chodzimy na terapię i trzymajcie kciuki za nas dodał Damian.

Posłuchajcie sami, co powiedział Damian.

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