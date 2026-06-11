Henryk i Emilia z „Sanatorium miłości” znów znaleźli się w centrum plotek po zlocie uczestników w Sianożętach. Emilia napisała, że „Henio po raz drugi ją zawiódł”, a komentarze fanów rozgrzały internet. Teraz Henryk zabrał głos i wyjaśnił, co naprawdę stało się między nimi oraz dlaczego wciąż nazywa siebie singlem.

Emilia i Henryk z "Sanatorium miłości" rozstali się

Po spotkaniu uczestników wszystkich edycji „Sanatorium miłości” w Sianożętach (6–7 czerwca) w sieci zrobiło się głośno o relacji Emilii Gajos z Ozorkowa i Henryka Rzepczyńskiego z Gliwic. Widzowie szybko podchwycili temat, bo jeszcze niedawno para - przynajmniej w oczach części fanów - wyglądała na zgodną i bliską.

W poniedziałek po zlocie Emilia z "Sanatorium miłości" gorzko podsumowała Henryka. Opublikowała wpis, w którym dała do zrozumienia, że poczuła rozczarowanie zachowaniem mężczyzny, którego poznała w "Sanatorium miłości":

No i stało się... Henio po raz drugi mnie zawiódł. Podobno człowiek uczy się na błędach, więc ja właśnie odrobiłam swoją lekcję. (...) Ale wiecie co? Życie jest za krótkie, żeby oglądać się za siebie! Zamiast tracić energię na rozczarowania, wybieram uśmiech, dobrą zabawę i ludzi, którzy naprawdę są warci mojego czasu. A że jestem wolna? No cóż... podobno lato dopiero się zaczyna!

"Sanatorium miłości": Henryk odpowiada Emilii:

Z perspektywy Henryka z "Sanatorium miłości" znajomość z Emilią nigdy nie weszła na poziom, który kazałby mówić o „parze” w klasycznym sensie. Podkreśla, że nic się w tym układzie nie „sformalizowało” - a on sam nadal uważa się za singla. W rozmowie z Pomponikiem wyznał:

Krótko mówiąc, nigdy nie byliśmy parą na poważnie (...) No cóż, Emilka się zaangażowała, a ja nie. Jestem dalej singlem

Spodziewaliście się, że ich relacja zakończy się tak szybko? Warto przypomnieć, że w 8. edycji "Sanatorium miłości" tylko Emilia i Henryk wyszli, jako para rokująca na stały związek, jednak jak się okazuje, życie miało dla nich inny scenariusz.

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