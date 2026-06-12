Malika z "Love is Blind" dała się poznać jako uczestniczka niezwykle uważna, wyważona i zadająca bardzo wnikliwie pytanie swoim potencjalnym partnerom. Kiedy zaręczyła się z Krzysztofem, telewidzowie zobaczyli też cały szereg jej cech, w tym między innymi stanowczość, zorganizowanie i jasne wytyczanie granic, które budziło skrajne emocje. W najnowszym wywiadzie z Natalią Kusiak w podcaście "Pierwsza randka" zdecydowała się na szczere wyznanie, wskazując, co miało dużo wpływy na kształtowanie jej jako człowieka.

Malika z "Love is Blind" tłumaczy swoje zachowanie w programie

Malika w szczerej rozmowie zdecydowała się wyznać, że znaczący wpływ na to, jakim człowiekiem jest dzisiaj, i jak też zaprezentowała się przed widzami w programie, miała jej mama. Uczestniczka show przekazała, że kiedy miała 5 lat, małżeństwo jej rodziców się rozpadło i od tamtej pory wychowywała się bez ojca.

Moja mama miała duży wpływ na mnie, bo była samotną mamą, a ja nie miałam ojca. Moi rodzice rozwiedli się, gdy miałam chyba pięć lat wyznała Malika w podcaście ''Pierwsza randka''.

Malika zdradziła również, dlaczego w programie zadała pytanie, które odbiło się wśród fanów formatu szerokim echem, pytanie o spożywanie przez potencjalnego partnera alkoholu. Teraz wiadomo, dlaczego kwestia ta była dla niej tak istotna.

Mój ojciec miał problem z alkoholem, dlatego często padało pytanie: 'Czy pijesz wódkę, czy nie?'

W dalszej części rozmowy Malika łamiącym głosem opowiedziała o trudnej sytuacji, jakiej doświadczyła jako dziecko.

Malika z "Love is Blind" poruszyła wyznaniem

W rozmowie z Natalią Kusiak Malika wróciła też pamięcią do wspomnienia, które okazało się graniczne dla jej rodziny. Z relacji uczestniczki show wynika, że sytuacja była skrajnie niebezpieczna, a ona sama miała w myślach najgorszy scenariusz.

Pamiętam jak dziś sytuację, kiedy mój ojciec gonił moją mamę. Myślałam wtedy, że ją zabije. Przepraszam, trochę ciężko mi o tym mówić, ale wtedy było mi naprawdę bardzo strasznie. W końcu uciekłyśmy.

Malika opowiedziała też o swoim niezrozumieniu wobec postawy jej mamy, która przez lata trwała wtedy w relacji z mężczyzną dopuszczającym się przemocy. Przekazała, dlaczego kobieta nie podjęła decyzji o odejściu wcześniej.

Kiedy już jako dorosła osoba rozmawiałam z mamą, zapytałam ją, dlaczego zdecydowała się odejść dopiero wtedy. Mama odpowiedziała, że nie chciała robić krzywdy swoim dzieciom. Chciała, żeby dzieci miały ojca. Ale ja pomyślałam: 'Jakiego ojca?'. Lepiej już nie mieć takiego ojca niż mieć kogoś, kto przynosi strach i cierpienie wyznała Malika.

Do sytuacji z programu, w której centrum znalazła się uczestniczka, niedawno nawiązał również programowy partner Maliki. Krzysztof z "Love is Blind" przerwał milczenie ws. Maliki.

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