Janja Lesar i Katarzyna Zillmann znów przypomniały o sobie w mediach społecznościowych. Dodały wspólne zdjęcia i opis, na który fani tylko czekali. Mają za sobą ważne doświadczenie.

Janja Lesar i Katarzyna Zillmann pokazały wspólne zdjęcia po miesiącu milczenia

Janja Lesar i Katarzyna Zillmann stworzyły taneczną parę w "Tańcu z Gwiazdami", a dziś stanowią już nie tylko medialny duet, lecz także otwarcie mówią o swojej romantycznej relacji. Przez ostatni miesiąc obie zniknęły z mediów społecznościowych, choć jak wiadomo, miały ku temu bardzo ważny powód. Kilka tygodni temu Janja Lesar i Katarzyna Zillmann potwierdziły radosne wieści, zdradzając, że wspólnie wystartują w programie "Azja Express". Program był nagrywany przez ostatnie tygodnie, co wyłączyło Janję i Katarzynę z życia społecznego w Polsce. Teraz powróciły z serią zdjęć i wymownym opisem.

12 marca 2026 roku Katarzyna Zillmann udostępniła na Instagramie nowe zdjęcia, dając znać, że razem z Janją wróciły bezpiecznie z telewizyjnej przygody. W opisie nawiązała również w sentymentalny sposób do słów swojej mamy.

Wracaj tylko cała i zdrowa” od 15 lat słyszę od mamy wyruszając na kolejne wyprawy .Tym razem również melduję szczęśliwy powrót! napisała Zillmann.

W kolejnych zdaniach uczestniczki "Azja Express" ochłodziły zainteresowanie tym, co wydarzyło się przez ostatni miesiąc. Poprosiły o niezadawanie pytań, jednocześnie zapowiadając wspólne rozważanie nad programem już jesienią. Nie zabrakło też czułego pozdrowienia fanów.

Nie pytajcie o nic. O wszystkim będziemy dywagować na jesień. Kochamy was wszystkich zakończyła Zillmann.

Wiadomo już też, z kim Katarzyna i Janja rywalizowały w Azji przed telewizyjnymi kamerami.

Oto uczestnicy najnowszej edycji "Azja Express"

Nie tylko Janja Lesar i Katarzyna Zillmann wróciły z telewizyjnej przygody nagrywanej w Azji. W programie, w którym liczy się spryt, sprawność i umiejętność przetrwania w trudnych warunkach tym razem postanowili również wziąć udział: Mateusz Banasiuk z siostrą Aldoną Banasiuk, Michał Danilczuk z bratem Pawłem Danilczukiem, Edyta Herbuś z partnerem Piotrem Bukowieckim, Błażej Król i Robert "DrySkull" Krawczyk, Maria Jeleniewska i Zoja Skubis, Małgorzata Socha i Mariusz Szydel oraz Adam "Naruciak" Zimmermann i Jakub "dezydery" Stulin.

Będzie oglądać najnowszy sezon "Azja Express"?

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