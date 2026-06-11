"Chłopaki do wzięcia" to emitowany od 2012 roku serial dokumentalny, który przez lata doczekał się wielu sezonów i stał się jednym z rozpoznawalnych programów w Polsce. Produkcja skupia się na codziennym życiu samotnych mężczyzn z mniejszych miejscowości i wsi, którzy mimo życiowych trudności próbują znaleźć partnerki i poukładać swoje sprawy osobiste. Format zyskał popularność dzięki autentycznym historiom i naturalnym emocjom bohaterów, których perypetie regularnie śledzą widzowie. Wśród nich znajduje się 72-letni Henio — jeden z bardziej charakterystycznych uczestników programu. W jego historii szczególnie dużo uwagi widzów przyciągała relacja z Marysią, która wielokrotnie była źródłem konfliktów, emocji i wzajemnych nieporozumień. W nowym wydaniu Henio przekazał ważną wiadomość.

Henio z "Chłopaków do wzięcia" przekazał informację o klaczy. "U mnie była 13 lat"

Ostatnio wyemitowany 485. odcinek programu "Chłopaki do wzięcia” rozpoczął się od wyjątkowo poruszającego wyznania Henia. Bohater poinformował, że zmarła jego klacz Basia, z którą był związany przez ponad 13 lat. Zwierzę przez długi czas towarzyszyło mu w codziennym życiu i wielokrotnie pojawiało się w programie. Henio nie krył smutku, dzieląc się tą informacją z ekipą. Bohater opowiedział także o swojej refleksji związanej z przemijaniem.

Zachorowała, nic nie pomagały leki no i po prostu Baśka odeszła. Szkoda, ale taka kolej rzeczy. Na to się nic nie poradzi. Człowiek myśli w takich momentach, że wszystko przemija. Życie dla zwierząt, życie dla ludzi. Tu po tym sadzie zawsze chodziła Baśka, jadła trawkę, zbierała jabłka. A teraz Baśki nie ma. (...) U mnie była 13 lat i 4 miesiące mówił w programie.

Nie żyje gwiazdor „Chłopaków do wzięcia”. Tak pożegnała go produkcja

Ostatnio media obiegła wiadomość o śmierci Jarosława "Filipka" z "Chłopaków do wzięcia". Jak informował "Telemagazyn" wiadomość została przekazana widzom na końcu emisji jednego z odcinków. Produkcja programu wyświetliła wówczas planszę pożegnalną, nie podając szczegółów dotyczących okoliczności odejścia uczestnika. Nie ujawniono również, kiedy dokładnie zmarł ani jaka była przyczyna jego śmierci. "Filipek" dołączył do programu w drugiej połowie 2025 roku. Szybko zwrócił na siebie uwagę widzów. Wszystko przez zdolność do pokazywania codziennych spraw bez dodatkowych upiększeń. Historia bohatera poruszała również wątki trudnych doświadczeń życiowych, które były obecne w jego wypowiedziach w programie.

Henio z "Chłopaków do wzięcia" przekazał tragiczne wieści / Fot. Facebook / Chłopaki do wzięcia

Zobacz także: