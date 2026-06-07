Julia z "Love is blind" mocno przeżyła swój udział w programie. Musiała zmierzyć się nie tylko z hejtem dotyczącym tego, jak wygląda, ale również stawać w obronie swoich bliskich, którzy wystąpili w show. Ostatecznie zdecydowała się nie wziąć ślubu z programowym partnerem, Kamilem.

Po tym, co wyszło na jaw, czujesz się lepiej? zapytała jedna z fanek.

Odpowiedziała.

Julia z "Love is blind" zabrała głos po reunion

Julia z "Love is blind" dzięki udziałowi w programie zyskała popularność w sieci. Chociaż musiała mierzyć się z hejtem, zyskała również tych, którzy są jej przychylni. Jedna z fanek postanowiła skorzystać z okazji i zapytać uczestniczkę randkowego show, czy już sobie przepracowała to, co wydarzyło się w ostatnim odcinku "Love is blind":

Po tym, co wyszło na jaw, czujesz się lepiej? Postąpiłaś bardzo dobrze w programie

Julia odpowiedziała:

Wiem, że podjęłam bardzo dobrą decyzję, ale nie czuję się lepiej, dalej jest mi bardzo przykro przez to wszystko, czego się teraz dowiaduję, mam kolejny raz złamane serce. Ten tydzień był dla mnie bardzo ciężki, wylałam tyle łez i nie miałam ochoty wstawać z łóżka, ale mam nadzieję, że minie trochę czasu i będzie coraz lepiej.

Dlaczego Julia i Kamil nie wzięli ślubu w "Love is blind"?

Wątek Julii i Kamila w "Love is blind" był szeroko komentowany m. in. ze względu na nastawienie bliskich, a przede wszystkim mamy uczestniczki do jej udziału w programie. Mama Julii nie ukrywała, że nie chce by jej córka wychodziła za mąż za Kamila, a kiedy Julia powiedziała decydujące "nie" na ołtarzu, nagrodziła ją brawami. Ta sytuacja stała się powodem szerokiej dyskusji w mediach, czy to zachowanie było odpowiednie.

Jednocześnie Julia wyjawiła powód, dla którego odmówiła ślubu z Kamilem w "Love is blind". Miała dostać telefon od jego znajomej z przeszłości, z informacją o jego zdradach. Kamil był wstrząśnięty tym, że ktoś zdecydował się zniszczyć jego próbę budowania szczęścia, a programowa żona nie zdecydowała się z nim tego skonfrontować wcześniej: "To jest druga próba namieszania w moim obecnym życiu, co jeszcze bardziej mnie... (...) Totalnie mnie to rozwaliło na milion części. (...) Ja nie mam sobie nic do zarzucenia (...) Przykro mi się słucha, że zaufałaś osobom obcym tobie i że stało się to w takim dniu" - mówił jeszcze podczas ślubnego odcinka.

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