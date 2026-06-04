"Dzień Dobry TVN" już od lat przyciąga widzów przed telewizory. Program jest emitowany przez siedem dni w tygodniu, ale do tej pory w wakacje pojawiały się odcinki tylko w weekendy. Teraz to się zmieni. Wiadomo już, że śniadaniówka TVN będzie nadawana przez całe wakacje. Powstanie też nowy cykl.

Wakacyjna podróż w przeszłość: gry, emocje i powroty do swoich miejsc

"Kolonie letnie Dzień dobry TVN" to nowy wakacyjny cykl, w którym osiem polskich gwiazd ma wracać do miejsc z dzieciństwa. Wśród uczestników potwierdzono Tatianę Okupnik, a w ekipie ma pojawić się nowa para prowadzących.

Jak informują Wirtualne Media nowy cykl ma ruszyć od początku lipca i potrwać osiem tygodni. Pomysł jest prosty, ale ma duży ładunek emocji: znane osoby wrócą do lokalizacji, które pamiętają z dzieciństwa i młodości. To mają być miejsca „ich wakacji” - takie, które wciąż uruchamiają wspomnienia i pokazują gwiazdy w mniej oczywistym świetle. Na ten moment potwierdzono udział Tatiany Okupnik, która ma jako pierwsza wyruszyć w sentymentalną trasę. Pozostałych nazwisk nie ujawniono, wiadomo natomiast, że w cyklu weźmie udział łącznie osiem polskich gwiazd.

"Dzień Dobry TVN" codziennie przez całe lato. Nowe nazwiska na kanapie

Największa zmiana dotyczy samej emisji. „Dzień dobry TVN” ma być latem nadawane codziennie przez całe lato, bez wakacyjnej przerwy. To wyraźne odejście od dotychczasowego układu, gdy w sezonie letnim program pojawiał się na antenie w ograniczonej formule weekendowej.

Wiadomo też, że w ekipie prowadzących ma pojawić się nowa para gospodarzy. Wiadomo, że wśród nowych prowadzących znajdzie się Jan Pirowski, natomiast nazwiska jego ekranowej partnerki wciąż nie podano.

W aktualnym składzie gospodarzy programu są cztery pary prowadzących: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński oraz Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor. Nowe nazwiska w obsadzie mają więc uzupełnić grafik w sezonie, w którym śniadaniówka idzie „na pełen etat” również latem.

Oglądacie "Dzień Dobry TVN"?

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