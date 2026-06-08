Julia była uczestniczką polskiej edycji "Love is Blind", w której nawiązała relację z Kamilem. Ich związek rozpoczął się w kapsułach, a następnie przerodził się w zaręczyny i wspólne przygotowania do ślubu. Choć początkowo wydawało się, że uczestnicy dobrze się dogadują, w trakcie programu zaczęły pojawiać się między nimi napięcia i nieporozumienia. W finałowym momencie Julia zdecydowała się nie brać ślubu, co zakończyło ich relację tuż przed ołtarzem. Powodem jej decyzji były doniesienia o rzekomych zdradach Kamila w poprzednim związku. W Reunion wyszło na jaw, że uczestnicy nie utrzymują kontaktu. Mimo zakończenia formatu Julia jest aktywna w mediach społecznościowych.

Julia z "Love is Blind: Polska" żałowała udziału w programie. Wszystko przez hejt

Ostatnio Julia zorganizowała sesję Q&A na swoim instagramowym profilu. Jak można się było spodziewać, nie zabrakło pytań dotyczących udziału w programie. Jeden z internautów zapytał Julię o to, czy jest zadowolona z występu w formacie. Uczestniczka przyznała, że niekiedy żałowała swojej decyzji o udziale w show. Wszystko przez dotkliwy hejt w sieci.

Miałam dużo takich momentów, że żałowałam udziału w eksperymencie, zwłaszcza po tym, jak wylał się cały ten hejt zaczęła uczestniczka.

Julia zaznaczyła jednak, że dzięki udziałowi w formacie wyciągnęła pewne wnioski na przyszłość.

Teraz wiem, że eksperyment był cenną lekcją. Już wiem, czego chcę i nie chcę w związku. Uczę się stawiać granicę, uczę się tego, żeby już nigdy więcej nie pozwalać na traktowanie mnie jak popychadła przez inne osoby. Czuję, że staję się silniejszą kobietą dodała.

Julia z "Love is Blind: Polska" o rozstaniu z Kamilem. "Podjęłam bardzo dobrą decyzję"

To nie pierwszy raz, gdy uczestniczka odpowiedziała na pytania dotyczące udziału w formacie. Nie tak dawno Julia z "Love is Blind" przerwała milczenie. Internautka zapytała ją o to, jak po czasie ocenia swoje decyzje w randkowym show Netfliksa. Julia stwierdziła, że odwołanie ślubu było odpowiednim ruchem.

Wiem, że podjęłam bardzo dobrą decyzję, ale nie czuję się lepiej, dalej jest mi bardzo przykro przez to wszystko, czego się teraz dowiaduję, mam kolejny raz złamane serce opowiadała w mediach społecznościowych.

Uczestniczka wspomniała także o swoich emocjach. Przyznała, że od zakończenia formatu wylała morze łez i zdarzały się momenty, gdy nie miała sił na to, aby wstać z łóżka. Ma jednak nadzieję, że wraz z upływem czasu sytuacja się polepszy.

Zobacz także: