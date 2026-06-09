Daria i Filip z "Love is Blind" rozpoczęli swoją relację podczas pierwszej edycji "Love is Blind: Polska" i jako jedni z nielicznych zdecydowali się na ślub. Jak można zobaczyć w mediach społecznościowych, oboje trwają w swojej małżeńskiej przysiędze, wspólnie się o siebie troszcząc i spędzając wspólne chwile mimo rozbieżności w ich zawodowych grafikach. Co więcej, wieczorem postanowili odpowiedzieć fanom na długo zadawane pytania i nie pominęli również tego o rodzicielstwo.

Daria i Filip z "Love is Blind" zabrali głos ws. rodzicielstwa

Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" nie tylko przetrwali razem cały miłosny eksperyment, lecz także do dziś, już wiele miesięcy po zakończeniu się programu, pielęgnują swoje małżeństwo. Para nie szczędzi internautom kadrów ze swojego codziennego życia, a fani niezwykle doceniają ich za otwartość, szczerość i autentyczność. Jeszcze niedawno Daria z "Love is Blind" pokazała nowe nagranie z Filipem i wywołała lawinę komentarzy, a teraz wspólnie zdecydowali się odpowiedzieć otwarcie na jedno z najważniejszych pytań dotyczących ich dalszego życia.

Wśród zadawanych przez internautów pytań na Instagramie, Daria i Filip w pierwszej kolejności zdecydowali odpowiedzieć się na to dotyczące ich rodzicielstwa, w którym jednocześnie dostali niemały komplement od fanki.

Planujecie mieć dzieci? Bylibyście super rodzicami zapytała internautka.

Uczestnicy "Love is Blind" na wstępie podziękowali za miłe słowo, a także przekazali, jak dużą wartość ma dla nich rodzicielstwo.

Dziękujemy za wiarę w nas. Dla nas rodzicielstwo to ogromna odpowiedzialność i ważna życiowa rola zaczęli Daria i Filip.

Tuż chwilę udzielili też klarownej odpowiedzi ws. planowania potomstwa.

Na ten moment nie planujemy dzieci - chcemy nacieszyć się sobą, wspólnie podróżować i realizować nasze marzenia odpowiedzieli uczestnicy 'Love is Blind: Polska'.

Jednak nie było to ostatnie pytanie, z którym zdecydowali się skonfrontować.

Daria z "Love is Blind: Polska" zdradziła szczegóły ślubu w programie

Kolejnym wybranym z puli zadanych przez internautów pytań do Darii było to o kwestię formalną związaną ze ślubem zawartym w programie na oczach milionów fanów programu z całego świata. Jedna z internautek postanowiła zapytać, czy wraz z zawarciem związku małżeńskiego, zmieniła nazwisko. W tym przypadku fani znów mogli liczyć na szczerą odpowiedź.

Tak, zmieniłam. Od 17 lipca noszę podwójne nazwisko i bardzo je lubię odpowiedziała Daria z 'Love is Blind'.

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