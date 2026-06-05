Krzysztof z "Love is Blind" początkowo wzbudził w telewidzach dużo sympatii. Dogłębnie analizował rozmowy z kobietami na etapie poznawania się uczestników w kabinach i ostatecznie oświadczył się Malice. Ich późniejsza relacja, a także zdrada, której się dopuścił sprawiły, że ich związek do dziś szeroko komentowany jest przez fanów formatu. Tym razem sam Krzysztof zdecydował się zabrać głos w sprawie jednej z afer pomiędzy nim a Maliką.

Krzysztof z "Love is Blind" wbił szpilę Malice?

Krzysztof z "Love is Blind" już w trakcie programu otwarcie komunikował, że ma trudności w relacji z Maliką. Co więcej, dopuścił się zdrady, spotykając się jeszcze w trakcie nagrywania show z inną uczestniczką, Kingą. Choć w odcinku "Reunion" Krzysztof i Malika przyznali, że mają ze sobą kontakt, to jak widać, mężczyzna nie żałuje sobie uszczypliwości w mediach społecznościowych pokierowanych w stronę Maliki.

Najpierw dodał zdjęcie z meblami do samodzielnego złożenia, opatrując jej opisem zawierającym się w jednym słowie "Karma". Nietrudno jest się domyślić, że Krzysztof nawiązywał do sytuacji z 6. odcinka "Love is Blind: Polska", kiedy to Malika zaprosiła uczestnika do swojego nowego mieszkania w Krakowie, by wspólnie złożyli nowy mebel do jej salonu. Po kilku komentarzach pokierowanych w stronę uczestnika, w trosce o niezabrudzenie przez niego niedawno malowanych, nieskazitelnie czystych ścian, Krzysztof pierwszy raz pokazał swoją frustrację, choć mimo to zaczął czytać instrukcję i organizować dalszą pracę.

Kiedy zaczął rozpakowywać kolejne części i śrubki, Malika nagle wypaliła:

Możesz mi proszę nie rzucać? Kurczę, wiesz, ile płaciłam za to wszystko?

Na co Krzysztof w emocjach odpowiedział:

Serio? Stało się coś? To jest plastik.

Niestety na tej wymianie zdań się nie skończyło. Malika zdecydowała się na gorzkie podsumowanie w słowach: "No dobra, nic na siłę, więc wiesz, ja sama sobie też poradzę", po czym Krzysztof kilka chwil później opuścił jej mieszkanie, zostawiając ją samą z meblem do złożenia.

Jak Krzysztof nawiązał do tej sytuacji w kolejnych InstaStories?

Krzysztof z "Love is Blind" nawiązał do afery ze składaniem mebli z Maliką. Pokazał nagranie

Na Instagramie Krzysztof z "Love is Blind" opublikował nagranie na chwilę przede składaniem mebli firmy Ikea. Po zdjęciu zatytułowanym "Karma", powiedział wprost:

Tej okazji nie mogłem zmarnować. Śrubki już rozrzuciłem na starej podłodze, mam Ikeę i nawet mam ten sam T-shirt, więc chyba muszę udowodnić, że potrafię jednak coś zrobić.

Krzysztof przedstawił też kolaż przedstawiający tak zwany efekt "przed i po". Na jednym zdjęciu internauci mogą zobaczyć pustą ścianę, a na zdjęciu poniżej już stojącą przy niej dużą, sięgającą prawie sufitu czterodrzwiową szafę, potwierdzającą, że stolarz z Islandii rzeczywiście ma fach w ręku.

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Krzysztof z koszulce z "Love is Blind", fot. Instagram krisban_