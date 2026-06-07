Za nami piąta edycja "Farmy", która doświadczyła mnóstwo emocji. Co słychać u uczestników po finałowym odcinku? Paulina nagle wyznała, jaka jest prawda o jej relacji z Janosikiem. Czy po programie połączyło ich coś więcej niż przyjaźń?

Paulina o relacji z Janosikiem po "Farmie"

Janosik przez długi czas był wskazywany, jako faworyt do zwycięstwa w piątej edycji "Farmy". Los jednak chciał, że został wyeliminowany przez uczestników. W programie pozostała jednak jego przyjaciółka, która dołączyła do show w trakcie trwania sezonu. Tuż po opuszczeniu "Farmy" Janosik nie ukrywał, że wciąż będzie śledził to, co dzieje się w odcinkach i kibicował przyjaciółce. Paulinie udało się dotrwać aż do ścisłego finału. Ostatecznie jednak widzowie zdecydowali, że to Aksel wygrał "Farmę 5". Do niego również trafiła nagroda dla najbardziej lubianego uczestnika.

A jak potoczyła się dalej relacja Pauliny i Janosika? Czy przyjaźń zmieniła się w coś więcej? Paulina z "Farmy" zdecydowała się odpowiedzieć na to pytanie od fanów i przyznała wprost:

Nie, Łukasz to mój przyjaciel.

Czy Janosik z "Farmy" jest w związku po programie?

Paulina jednocześnie zdradziła, czy serce Janosika z "Farmy" jest zajęte. Po jej komentarzu internauci nie będą mieć już wątpliwości:

Drogie Panie - ten Pan jest wolny i do wzięcia.

Na "Farmie" łączono Paulinę i Aksela

To nie pierwszy raz, kiedy Paulina z "Farmy" musi odpowiadać na pytania o uczucia. Wielu widzów "Farmy" zastanawiało się, czy Aksela i Paulinę łączy coś więcej. Zwycięzca "Farmy" odpowiedział jednak konkretnie:

Nasza relacja wygląda normalnie, gdzieś tam po koleżeńsku, nie jesteśmy w związku. Bardzo ją lubię, ale to koleżanka moja.

Z kolei Paulina na pytania widzów: "Czy jesteś z Akselem", odpowiadała: "Jestem z Akselem w sojuszu".

Warto przypomnieć, że do sieci trafiły już pierwsze kadry z szóstego sezonu "Farmy". Prowadzące poznały już uczestników i nie ukrywają, że widzów czekają nie mniejsze emocje niż w minionym sezonie. Jesteście ciekawi, co wydarzy się w nadchodzącej edycji?

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