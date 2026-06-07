Czy Paulinę i Janosika z "Farmy" połączyło coś więcej? Ten komentarz mówi wszystko
Paulina dołączyła do Janosika na "Farmie". Początkowo to miały być tylko odwiedziny, ale szybko okazało się, że niektórzy bliscy dołączają do ekipy farmerów na stałe. Paulinie udało się nie tylko odnaleźć na "Farmie" ale także dotrzeć do wielkiego finału. Właśnie zabrała głos na temat swojej relacji z Janosikiem. Czy przyjaźń zamieniła się w coś więcej?
Za nami piąta edycja "Farmy", która doświadczyła mnóstwo emocji. Co słychać u uczestników po finałowym odcinku? Paulina nagle wyznała, jaka jest prawda o jej relacji z Janosikiem. Czy po programie połączyło ich coś więcej niż przyjaźń?
Paulina o relacji z Janosikiem po "Farmie"
Janosik przez długi czas był wskazywany, jako faworyt do zwycięstwa w piątej edycji "Farmy". Los jednak chciał, że został wyeliminowany przez uczestników. W programie pozostała jednak jego przyjaciółka, która dołączyła do show w trakcie trwania sezonu. Tuż po opuszczeniu "Farmy" Janosik nie ukrywał, że wciąż będzie śledził to, co dzieje się w odcinkach i kibicował przyjaciółce. Paulinie udało się dotrwać aż do ścisłego finału. Ostatecznie jednak widzowie zdecydowali, że to Aksel wygrał "Farmę 5". Do niego również trafiła nagroda dla najbardziej lubianego uczestnika.
A jak potoczyła się dalej relacja Pauliny i Janosika? Czy przyjaźń zmieniła się w coś więcej? Paulina z "Farmy" zdecydowała się odpowiedzieć na to pytanie od fanów i przyznała wprost:
Nie, Łukasz to mój przyjaciel.
Czy Janosik z "Farmy" jest w związku po programie?
Paulina jednocześnie zdradziła, czy serce Janosika z "Farmy" jest zajęte. Po jej komentarzu internauci nie będą mieć już wątpliwości:
Drogie Panie - ten Pan jest wolny i do wzięcia.
Na "Farmie" łączono Paulinę i Aksela
To nie pierwszy raz, kiedy Paulina z "Farmy" musi odpowiadać na pytania o uczucia. Wielu widzów "Farmy" zastanawiało się, czy Aksela i Paulinę łączy coś więcej. Zwycięzca "Farmy" odpowiedział jednak konkretnie:
Nasza relacja wygląda normalnie, gdzieś tam po koleżeńsku, nie jesteśmy w związku. Bardzo ją lubię, ale to koleżanka moja.
Z kolei Paulina na pytania widzów: "Czy jesteś z Akselem", odpowiadała: "Jestem z Akselem w sojuszu".
Warto przypomnieć, że do sieci trafiły już pierwsze kadry z szóstego sezonu "Farmy". Prowadzące poznały już uczestników i nie ukrywają, że widzów czekają nie mniejsze emocje niż w minionym sezonie. Jesteście ciekawi, co wydarzy się w nadchodzącej edycji?
Zobacz także: