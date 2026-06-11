Joasia z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories nagle zwróciła do internautów. Okazuje się, że uczestniczka hitu Telewizyjnej Jedynki i jej maż są już w Turcji, gdzie polecieli, aby Joasia spełniła swoje marzenie o nowych zębach. Żona Kamila Osypowicza wytłumaczyła, dlaczego nie zdecydowała się na taki krok w Polsce.

Joanna z "Rolnik szuka żony" będzie miała nowe zęby

W miniony wtorek Joasia z "Rolnika" podzieliła się radosną nowiną. Okazało się wówczas, że razem z mężem szykowali się do podróży do Turcji. To właśnie tam Joasia będzie miała robione nowe zęby.

W końcu możemy wam powiedzieć, że lecimy do Turcji. Lecimy spełnić moje marzenia - zrobić ząbki ogłosiła Joasia.

Joanna zapowiedziała, że nie zamierza zamykać tej historii w jednym kadrze. Zapowiedziała, że będzie pokazywać kolejne etapy wyjazdu i tego, jak cała zmiana będzie wyglądać krok po kroku.

Joasia z "Rolnika" pokazała nagranie z Turcji

Internauci nie musieli długo czekać. Okazuje się, że Joanna i Kamil Osypowicz są już w Stambule. Żona rolnika podczas relacji na InstaStories poinformowała, że jest już na miejscu, a przy okazji ujawniła, dlaczego zdecydowała się zrobić nowe zęby właśnie w Turcji.

Skąd decyzja na temat wyjazdu do Stambułu, do zrobienia ząbków? Moje zęby widzicie - bardzo często miałam je wytykane, hejt przez nie spadł na mnie ogromny, a powiem wam szczerze, że w Polsce zostały one wycenione na tyle, że mnie po prostu nie było na nie stać. Powiedziałam to bardzo szczerze, nie chciałam brać kredytu na zęby. (…) mam nadzieję, że będzie pięknie, a będzie na pewno więc oglądajcie, obserwujcie i patrzcie na tą zmianę razem ze mną. powiedziała Joasia.

Joasia zdradziła, na jaki efekt czeka.

Jaki efekt bym chciała uzyskać? Ja po prostu bym chciała, żeby moje zęby były proste, żeby to wszystko się już skończyło, żebym już nie musiała się o nie martwić. Zobaczymy jak to będzie.

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