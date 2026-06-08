Marta i Damian, znani z pierwszej polskiej edycji „Love is Blind” na Netflixie, ponownie skupili na sobie uwagę widzów. W niedzielę 7 czerwca 2026 wieczorem Marta opublikowała na swoim profilu na Instagramie nagranie, w którym odniosła się do sytuacji w małżeństwie. Dopiero teraz zdecydowała się ujawnić całą prawdę.

Marta i Damian nie pojawili się w reunion "Love is Blind: Polska"

Zaledwie kilka tygodni temu widzowie zobaczyli ostatni, specjalny odcinek "Love is Blind: Polska". W reunion zabrakło jednak Marty i Damiana, a produkcja pokazała jedynie kilka prywatnych kadrów z ich wspólnego życia. I chociaż wydawało się, że ich relacja przetrwała to wszyscy czekali na oficjalne potwierdzenie, że do dziś są razem.

Niedawno Marta z "Love is Blind: Polska" zaskoczyła nowymi kadrami i pokazała, z kim spedza wakacje. Na zdjęciach i nagraniach brakowało Damiana, a u boku Marty zobaczyliśmy inną uczestniczkę show, Malikę. Marta i Damian milczeli ws. swojej relacji, co tylko wywoływało kolejne pytania o ich małżeństwo. Teraz Marta przerwała milczenie i powiedziała całą prawdę.

Marta i Damian z "Love is Blind: Polska" chodzą na terapię dla par

W minioną niedzielę Marta z "Love is Blind: Polska" opublikowała w sieci krótkie nagranie, w którym zwróciła się do internautów. Uczestniczka show Netflixa ujawniła, co dzieje sie w jej małżeństwie. Okazuje się, że Marta i Damian korzystają z terapii par.

Przez jakiś czas się nie odzywałam, nie było mnie, a więc na początku chcę podziękować bardzo za cierpliwość i za wyrozumiałość. Naturalnym jest, że pojawiło się wiele pytań z waszej strony, że domagacie się od nas klarownej odpowiedzi. Prawda jest taka, że my sami tej odpowiedzi nie mamy. Jesteśmy obecnie w terapii par już od jakiegoś czasu i próbujemy dojść do wniosku, co będzie dla nas dobre wyznała Marta.

Eksperyment dał nam dużą szansę na to, żeby stworzyć coś szczęśliwego i trwałego, i naprawdę oboje staramy się, żeby tak było. Uważam, że nieuczciwym byłoby mówienie, że wiemy co dalej, jeżeli taka decyzja nie została przez nas podjęta dodała.

Komentarze po oświadczeniu Marty z "Love is Blind: Polska"

Pod nagraniem szybko pojawiła się fala reakcji. Zdecydowanie przeważały wspierające komentarze, w których internauci doceniali szczerość i to, że Marta nie próbuje udawać idealnego związku. Głos zabrała też Malika, koleżanka Marty z programu.

Macie tyle czasu, ile potrzebujecie. Dbajcie o siebie i róbcie tak, jak będzie dla Was dobrze napisala Malika.

Internauci również wspierają Martę i Damiana.

Trzymam kciuki. Związek to ciągła praca i nie da się wszystkiego określi od tak, a to co czujecie wiecie tylko Wy najlepiej. Dużo siły i miłości dla Wa

Trzymajcie się! Super słyszeć, że jesteście w terapii, to bardzo ważne, by nie podejmować pochopnych decyzji. To też okazja, by pracować nad sobą i rozumieć przyczyny różnych emocji. Niech to wam służy niezależnie jak potoczą się sprawy czytamy w komentarzach.

Zobaczcie sami nagranie opublikowane przez Martę.

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