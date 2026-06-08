Emilia i Henryk byli jedną z najczęściej komentowanych par ostatniego sezonu "Sanatorium miłości". Mimo różnych przygód, wzlotów i upadków ich relacji, nawet po programie zdecydowali się utrzymywać ze sobą kontakt przez kolejne miesiące. Jak dziś wygląda ich relacja? Internauci wszystko przewidzieli.

Emilia z "Sanatorium miłości" gorzko o Henryku. "Henio po raz drugi mnie zawiódł"

Choć jeszcze kilka dni temu Emilia i Henryk z "Sanatorium miłości" przekazali wieści o swojej relacji, którą umacniali, podróżując po rodzinnych stronach uczestniczki programu, 8 czerwca 2026 roku Emilia podzieliła się gorzkim wpisem. W kilku zdaniach podsumowała Henryka i przekazała wprost, że mężczyzna po raz kolejny zawiódł jej zaufanie.

No i stało się... Henio po raz drugi mnie zawiódł. Podobno człowiek uczy się na błędach, więc ja właśnie odrobiłam swoją lekcję. Zaufanie jest jak szkło - raz pęknie, da się skleić, ale ślady zostają napisała Emilia z 'Sanatorium miłości'.

Mimo kolejnego gorzkiego doświadczenia z Henrykiem, które definitywnie zakończyło relację dwojga uczestników "Sanatorium miłości", Emilia z charakterystyczną dla siebie klasą nie ukrywała, że nie ma zamiaru "oglądać się za siebie". Przyznała, że jest obecnie singielką i z optymizmem patrzy na najbliższe letnie miesiące.

Ale wiecie co? Życie jest za krótkie, żeby oglądać się za siebie! Zamiast tracić energię na rozczarowania, wybieram uśmiech, dobrą zabawę i ludzi, którzy naprawdę są warci mojego czasu. A że jestem wolna? No cóż... podobno lato dopiero się zaczyna!

Na koniec Emilia jeszcze raz powróciła do tematu relacji, którą zawarła w "Sanatorium miłości", krótko podsumowując doświadczenie z Henrykiem.

Tak więc głowa do góry, korona poprawiona i idę dalej. A Henio? Niech zostanie miłą lekcją na przyszłość. Kto wie, jakie niespodzianki jeszcze przede mną? zakończyła Emilia z 'Sanatorium miłości'.

Emilia z "Sanatorium miłości" zakończyła relację z Henrykiem. Lawina komentarzy

Wpis Emilii z "Sanatorium miłości" bardzo szybko stał się popularny wśród internautów i fanów programu, którzy od razu zaczęli komentować wyznanie uczestniczki show. Jednym z najbardziej popularnych komentarzy okazał się ten wskazujący na to, że rozpad relacji Henryka i Emilii był do przewidzenia. Nie zabrakło też gorzkich słów pokierowanych w stronę meżczyzny.

Przecież to od początku było do przewidzenia. Henio to typ który nie zasługuje na żaden związek. Chwiejny facet, niedojrzały pomimo wieku. Narcyz napisała Internautka.

W innym komentarzu fanka programu nawiązała również do sytuacji w programie, w której Henryk po raz pierwszy zawiódł zaufanie Emilii, zapraszając na randkę inną uczestniczkę show. Choć wtedy Emilia szybko mu wybaczyła, tym razem zdecydowała się już na radykalną decyzję.

To było do przewidzenia... motyl z kwiatka na kwiatek. BAWIDAMEK.. SZKODA CZASU DLA TAKICH TYPKÓW. Za szybko Pani mu wybaczyła. To była skrucha pod publiczkę. Proszę wyciągnąć wnioski i niech panowie bardziej i dłużej zabiegają, wtedy bardziej cenią. (...) Pozdrawiam i życzę POWODZENIA.

Emilia z "Sanatorium miłości" dostała też od fanów całą lawiną komplementów, wsparcia i życzeń szczęścia.

Ktoś wyjątkowy Cię znajdzie. Trzymam kciuki a teraz baw się. Jesteś wyjątkową kobietą i dla wyjątkowego mężczyzny będziesz skarbem.

Pani Emilio, jest Pani piękna i z klasą.

Nareszcie mądre słowa. Zasługujesz na super faceta czytamy w komentarzach.

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