Za nami pierwsza polska edycja formatu "Love is Blind". W rolach prowadzących zobaczyliśmy Zofię Zborowską oraz Andrzeja Wronę, którzy tworzą niezwykle udane małżeństwo. Niestety miłosny eksperyment nie okazał się strzałem w dziesiątkę dla wszystkich uczestników. W finałowym odcinku ze ślubami oraz podczas Reunion wyszło na jaw, którym parom udało się przetrwać. Szczególną uwagę widzów zwróciła historia Julii i Kamila. Tuż przed ślubem uczestniczka dowiedziała się rzekomych informacji o przeszłości ukochanego. Osoby z jego otoczenia twierdziły, że miał zdradzać swoje partnerki. Ta informacja przesądziła o całej sytuacji. Uczestnicy nie wzięli ślubu i nie utrzymują kontaktu. Mimo zakończenia formatu Julia udziela się w mediach społecznościowych.

Julia z "Love is Blind" zabrała głos. Wyjawiła, z czym się mierzyła

Przez kilka dni Julia wrzucała mniej treści do mediów społecznościowych. Brak postów można było dostrzec na jej instagramowym profilu. 12 czerwca uczestniczka randkowego formatu wyjawiła powód nieobecności. Jak się okazało, straciła dostęp do swojego konta. Wszystko przez hakerów.

Kochani, przepraszam, że tyle czasu się tutaj nie odzywałam, ale utraciłam dostęp do swojego konta. Niestety odkąd wyszedł program, ktoś próbował cały czas włamać się na moje konto, no i w końcu mu się udało, od kilku dni moje konto było zablokowane i musiałam przejść przez proces weryfikacji dokumentów tożsamości. napisała na InstaStories.

Julia nie ma zamiaru pozostawić tej sytuacji. Uczestniczka zdradziła w mediach społecznościowych, że zgłosiła sprawę do odpowiednich służb.

Zostały wykradzione również inne moje dane, sprawa została zgłoszona na policję. skwitowała na InstaStories.

Julia z "Love is Blind: Polska" jest singielką? Ujawniła szczegóły

Nie tak dawno Julia z "Love is Blind: Polska" podzieliła się bolesnym wyznaniem. Odpowiadała na pytania internautów, którzy byli ciekawi ciekawi, czy uczestniczka żałowała udziału w formacie. Julia wyjawiła, że po emisji i ogromnej fali hejtu, z jakim się mierzyła, miewała takie myśli. Postanowiła jednak wyciągnąć lekcje z całej sytuacji. Jest przekonana, że nieprzychylne komentarze tylko ją wzmocniły.

Teraz wiem, że eksperyment był cenną lekcją. Już wiem, czego chcę i nie chcę w związku. Uczę się stawiać granicę, uczę się tego, żeby już nigdy więcej nie pozwalać na traktowanie mnie jak popychadła przez inne osoby. Czuję, że staję się silniejszą kobietą pisała Julia na InstaStories.

Julia z "Love is Blind: Polska" nagle zabrała głos / Fot. Instagram / dzuuliia_

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