Córeczka Anety i Roberta Żuchowskich ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kończy dzisiaj trzy latka. Dziewczynka urodziła się w 24 tygodniu ciąży, będąc ekstremalnie skrajnym wcześniakiem, wyjątkową wojowniczką, która jest największą dumą rodziców.

"700 gram cudu" Anety i Roberta Żuchowskich ze "ŚOPW"

Aneta i Robert Żuchowscy poznali się w 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Dziś są szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci: synka Mieszka i córeczki Hani. Ich rodzicielstwo zostało jednak wystawione na ciężką próbę, ponieważ mała Hania urodziła się w 24 tygodniu ciąży.

Urodziłam 700 gram cudu. (...) Tak zostaliśmy rodzicami ekstremalnie skrajnego wcześniaka - siedmiuset gramowej, malutkiej, przepięknej, walecznej Hani. I mimo, że wiadomo jaka jest szansa na przeżycie takiego dziecka, gdzieś tam wewnątrz... czułam, że będzie dobrze. Że teraz już będzie dobrze pisała Aneta w 2023 roku.

Aneta i Robert ze "ŚOPW" świętują 3. urodziny córeczki

Historia Anety i Roberta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a właściwie jej ukochanej córeczki Hani jest bardzo poruszająca. Dziś szczęśliwi rodzice świętują jej trzecie urodzinki. Aneta ze "ŚOPW" podzieliła się radosną nowiną i opublikowała wzruszający wpis dedykowany córeczce:

Kilka minut po godz. 14:00 , po miesiącu leżenia w szpitalu, w czterech ścianach... 11 czerwca 2023, zupełnie niespodziewanie, przyszła na świat taka jedna mała, waleczna istotka. 3 lata później jest jeszcze bardziej waleczna, tylko teraz walczy już najczęściej z nami, jest na etapie - wszystko na NIE i wszystko JA SAMA, ani się waż jej pomóc.A te chwile sprzed trzech lat, czy nasze początki z Hanią w domu... to wszystko zdaje się być jak sen. Z którego szybko się wybudziliśmy. Sto lat Hanyś, nasza iskierko!

Robert Żuchowski również opublikował wpis z okazji urodzin córeczki. Napisał :

Moja mała Żabka, kończy dzisiaj 3 latka. Bądź zawsze pogodna i szczęśliwa. I jak już podrośniesz tak konkretnie, to nie myśl o chłopakach bo masz tatę, a tata łopatę

W komentarzach nie brakowało pięknych słów i ciepłych życzeń dla małej solenizantki.

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