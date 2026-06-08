Daria Rybak, jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek pierwszej polskiej edycji „Love is Blind” wrzuciła do sieci nagranie, które momentalnie przyciągnęło uwagę fanów. Internauci są zachwyceni relacją Darii i Filipa. Posypały się komentarze.

Daria z "Love is Blind: Polska" pokazała nowe nagranie z mężem

Daria była jedną z uczestniczek "Love is Blind: Polska", a w programie stworzyła parę z Filipem. Ich relacja rozwijała się na oczach widzów, którzy od samego początku mocno im kibicowali. W wielkim finale pierwszej polskiej edycji show Netflixa okazało się, że małżeństwo Darii i Filipa przetrwało i do dziś są razem.

Zakochani chętnie publikują w sieci wspólne kadry. Niedawno na jaw wyszła prawda o związku Darii i Filipa z "Love is Blind", a do sieci trafiło ich romantyczne nagranie. Teraz Daria znów podgrzała emocje wrzucając do sieci nowy film z mężem.

Romatyczne kadry z Darią i Filipem z "Love is Blind: Polska. Fani ruszyli z komentarzami

Daria z "Love is Blind: Polska" coraz częściej pokazuje zdjęcia i nagrania z mężem. Teraz na jej profilu na Instagramie pojawił się kolejny filmik, który zachwycił internautów. Pod nagraniem momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Aż się łezka w oku kręci jak na was się patrzy. Wygraliście coś więcej niż miłość siebie na całe życie, jesteście moją ulubioną parą

Jesteście cudowni. Tak się cieszę, że jesteście razem. Kibicowałam od samego początku czytamy w komentarzach.

Jak widać, miłość w zwiazku Darii i Filipa kwitnie w najlepsze.

Przypominamy, że ostatnio również Marta z "Love is Blind: Polska" zabrała głos ws. małżeństwa z Damianem i dopiero teraz wyszło na jaw, że uczęszczają na terapię dla par.

Zobacz także: