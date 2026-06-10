Joanna i Kamil Osypowicz z "Rolnik szuka żony" zaskoczyli swoich fanów i razem nagrali krótką relację, w której wyjaśnili, co ich czeka. Joasia i Kamil nie ukrywają swoich emocji. Sprawdź, co powiedzieli.

Wielka radość w domu Joasi i Kamila z "Rolnik szuka żony"

Zaledwie kilka tygodni temu Joasia z "Rolnik szuka żony" pokazała metamorfozę i podzieliła się swoim szczęściem. Była uczestniczka programu Telewizyjnej Jedynki informowała wówczas, że jest zadowolona z efektów pracy nad swoją sylwetką. Joasia ostro trenuje na siłowi, ale teraz okazuje się, że to jeszcze nie wszystko.

Joanna Opsypowicz z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories opublikowała nagranie z mężem i ogłosiła, że planuje zmianę swojego wyglądu. Okazuje się bowiem, że żona rolnika leci do Turji i właśnie tam zrobi sobie zęby.

W końcu możemy wam powiedzieć, że lecimy do Turcji. Lecimy spełnić moje marzenia - zrobić ząbki. Dla Kamila będzie to pierwszy lot.Jak nastawienie? Joasia ogłosiła podczas relacji na InstaStories i zwróciła się do męża.

Super, rewelacja. Nie stresuję się wcale - nie, żartuję. Trochę jest stresik, ale będzie ok. odpowiedział Kamil.

Wszystko wygląda na to, że lot juz lada chwila. Joanna Osypowicz zapowiedziała, że będzie pokazywać kolejne relacje.

Przeżyjemy, będzie dobrze. My już praktycznie spakowani. Mam nadzieję, że pokażę wam jak najwięcej tego, jak w ogóle będzie to wszystko wyglądać no i widzimy się w Stambule. ogłosiła w sieci.

Historia Joasi i Kamila z "Rolnik szuka żony"

Joasia i Kamil byli uczestnikami ósmej edycji "Rolnik szuka żony". Asia była jedną z kandydatek Kamila i chociaż początkowo wydawało się, że rolnik ma inną faworytkę to ostatecznie zdecydował, że chce spróbować stworzyć związek właśnie z Asią. Para zaręczyła się w finale show TVP i do dziś tworzy szczęśliwą relację. Zakochani powiedzieli sobie "tak" w 2023 roku i już we wrześniu będą świętować trzecią rocznicę ślubu. Joasia i Kamil doczekali się córeczki Antosi, która pojawiła się na świecie w 2022 roku.

Oglądaliście ósmą edycję "Rolnik szuka żony" z udziałem Joasi i Kamila?

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