Program "Love is Blind: Polska" cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Niedawno wyemitowano pierwszą polską wersję formatu, która dostarczyła widzom prawdziwych emocji. Za nami finałowy odcinek ze ślubami oraz Reunion. Julia i Kamil to jedna z najpopularniejszych par tej edycji. Wszyscy zamarli, gdy tuż przed ślubem uczestniczka powiedziała, czego dowiedziała się o ukochanym. Wyjawiła przed kamerami, że osoby z otoczenia Kamila poinformowały ją o jego rzekomych zdradach z przeszłości. Po tych informacjach Julia nie zdecydowała się na związek małżeński z uczestnikiem. Teraz na jaw wyszły nowe fakty o ceremonii.

Kamil z "Love is Blind: Polska" i Julia dogadali się ws. ślubu? Zaskakujące szczegóły

Niedawno Julia z "Love is Blind: Polska" zdradziła, że jest singielką. Teraz o swoim życiu prywatnym opowiedział Kamil, który wystąpił w podcaście Filipa Chajzera. Podczas rozmowy z dziennikarzem ujawnił szczegóły na temat relacji z Julią. Jak się okazało, uczestnicy rozmawiali przed ślubem i ustalili, że nie powiedzą sobie "tak" podczas ceremonii.

Tutaj akurat tak się trafiło, że doszedłem aż do ołtarza. Ale to, co się działo wtedy, to była świadoma decyzja, więc... Było rozczarowanie, że nie powiemy sobie ''tak'', bo gdzieś to tam już przegadaliśmy wcześniej. Rozmawialiśmy o tym i oczywiście nie mogę decydować za Julię, ale ja po prostu miałem już w głowie klarowną odpowiedź, która się narodziła z wielu sytuacji i przypadków. Naprawdę długo się nad tym zastanawiałem wyjawił w rozmowie z Chajzerem.

Dziennikarz dopytywał Kamila, co by zrobił, gdyby Julia zmieniła zdanie i nagle powiedziała "tak" przed ołtarzem. Uczestnik wyjawił, że nie wpłynęłoby to na jego decyzję.

Ja dalej bym stał przy swoim i powiedział ''nie''. Taką już decyzję miałem podjętą i chciałem się tego trzymać skwitował.

Kamil z "Love is Blind: Polska" o relacji z Julią. Wtedy poczuł, że to nie ma sensu

W rozmowie nie zabrakło także wspomnień z programu. Filip Chajzer był niezwykle dociekliwy i chciał wiedzieć, kiedy Kamil poczuł, że Julia nie jest wybranką na całe życie. Uczestnik wspomniał o konkretnym momencie, który miał miejsce niedługo po jego powrocie z Norwegii.

Chyba już po powrocie z Norwegii, to miałem takie przemyślenia, że to jednak nie to, czego szukam. Wewnątrz mnie się to działo, przegadałem sam ze sobą tę kwestię i doszedłem do porozumienia sam ze sobą. dodał Kamil w rozmowie z Filipem Chajzerem.

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