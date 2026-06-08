Adrian Szymaniak i Anita Szydłowska-Szymaniak dali się poznać widzom dzięki udziałowi w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Od początku nie ukrywali, że ich wspólna droga nie zawsze była usłana różami. Mimo wielu wyzwań i trudnych momentów konsekwentnie budują swoje małżeństwo, pokazując, że potrafią wspierać się także w najcięższych chwilach. Otwarcie opowiadają o problemach zdrowotnych Adriana, który zmaga się z nowotworem mózgu - glejakiem IV stopnia. Małżonkowie nie rezygnują z celebrowania ważnych wydarzeń i wyjątkowych momentów. Ostatnio znów mieli powód do świętowania, dzieląc się swoją radością z bliskimi i obserwatorami.

Adrian i Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętowali urodziny syna. Wyjątkowe kadry

Nie tak dawno Anita ze "ŚOPW" przekazała poruszającą wiadomość i pokazała, jak choroba Adriana wpłynęła na życie ich rodziny. Teraz uczestniczka show i jej ukochany podzielili się z fanami wyjątkowymi kadrami z rodzinnego świętowania. Małżonkowie opublikowali na swoich profilach na Instagramie zdjęcia z urodzin syna Jerzego, pokazując, jak wyglądał ten szczególny dzień. Na przygotowanych fotografiach nie zabrakło efektownych dekoracji. Centralne miejsce zajmował urodzinowy tort, a przestrzeń ozdobiły kolorowe balony, serpentyny, urodzinowe napisy oraz konfetti, które podkreślały wyjątkowy charakter tego dnia. Nie zabrakło również balonów w kształcie zwierząt, przyciągających uwagę najmłodszych uczestników przyjęcia. Podczas uroczystości Adrianowi i Anicie towarzyszyli również bliscy, o czym dowiadujemy się z opisu zdjęć.

7. urodzinki Jerzyka. Rodzina w komplecie, chrzestni, przyjaciele, dużo uśmiechu. Kiedy to minęło? Nie mam pojęcia czytamy w opisie urodzinowych kadrów

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zasypani komentarzami. To napisali internauci

Pod publikacją nie zabrakło komentarzy od internautów, którzy nie kryli zachwytu rodzinnymi kadrami udostępnionymi przez Adriana i Anitę. Obserwatorzy zwracali uwagę na ciepłą atmosferę panującą podczas przyjęcia oraz starannie przygotowane dekoracje. Wiele osób wykorzystało okazję, by złożyć ich synowi serdeczne życzenia urodzinowe.

Wszystkiego, co najpiękniejsze i samych radosnych dni dla Jerzyka i dla całej Waszej rodzinki napisała użytkowniczka

Słodziaki kochane. Wszystkiego najlepszego dla solenizanta. Wspaniałe uczucie widzieć was wszystkich. Zdrowia i samych radosnych chwil brzmiał kolejny komentarz.

Wszystkiego najlepszego dla Jerzyka i całej waszej rodziny. Zdrowia, zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń. Sto lat padło w komentarzach.

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