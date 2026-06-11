Julia z "Love is Blind" podobnie jak pozostali uczestnicy pierwszej polskiej edycji show utrzymuje kontakt ze zdobytymi fanami między innymi na Instagramie i TikToku. To właśnie w mediach społecznościowych zdecydowała się odpowiedzieć na kilka pytań obserwatorów, którzy są zainteresowani życiem mieszkającej w Łodzi dziewczyny również po zakończeniu eksperymentu emitowanego na platformie Netflix.

Julia z "Love is Blind: Polska" wyjawiła, czy jest singielką po programie

Julia z "Love is Blind: Polska" dała się poznać telewidzom jako początkowo nieśmiała dziewczyna, która zdobyła pierścionek zaręczynowy od Kamila "Uno" mieszkającego na co dzień w Norwegii. Choć w ich relacji wszystko szło zgodnie z planem, ostatecznie dziewczyna zrezygnowała z zawarcia małżeństwa w programie przez zasłyszenie negatywnych plotek o Kamilu. Jak potoczyło się jej życie uczuciowe po programie?

O to, czy już po zakończeniu nagrań do "Love is Blind" Julia zbudowała z kimś romantyczną relację, zapytała jedna z Internautek śledzących Julię na Instagramie.

Czy jesteś z kimś obecnie albo byłaś z kimś już po programie? zapytała obserwatorka.

Julia zdecydował się nie pominąć tego pytania i odpowiedzieć dosadnie, ucinając wszelkie spekulacje.

Obecnie jestem singielką odpowiedziała Julia z 'Love is Blind'.

I choć odpowiedź o to, czy jej serce jest zajęte, była jasna i klarowna, to już po pytaniu o to, czy Julia jest obecnie szczęśliwa, uczestniczka "Love is Blind" postawiła na głębokie wyznanie i odkrycie swoich emocji.

Julia z "Love is Blind" w poruszającym wyznaniu o szczęściu

Kolejna z internautek postanowiła zapytać uczestniczkę "Love is Blind" o jej obecne samopoczucie wprost: "Julka, jesteś szczęśliwa?". Po tak postawionym pytaniu Julia otworzyła się i wyznała, że na co dzień stara się czerpać szczęście z małych rzeczy, nie skupiając się na dążeniu do osiągnięcia idealnego życia.

Staram się być szczęśliwą osobą i ostatnio, dotarło do mnie, że szczęście nie polega na tym, żeby mieć idealne życie. Największe poczucie szczęścia daje mi zdrowie moich najbliższych. Staram się również cieszyć z małych rzeczy, szczęście daje mi słoneczny dzień, czuję się szczęśliwa, kiedy nieznajoma osoba uśmiechnie się do mnie na ulicy, kiedy znajdę trochę wolnego czasu dla siebie i mogę usiąść z książką w moim ulubionym parku, kiedy mogę wyjść do lasu na spacer z moim ukochanym Papisiem napisała Julia z 'Love is Blind'.

Warto zaznaczyć, że uczestniczka nie ukrywała też swoich emocji zaraz po programie. Julia z "Love is Blind" przerwała milczenie: "wylałam tyle łez".

Zobacz także:

Julia z "Love is Blind" jest singielką po programie?, fot. Instagram dzuuliia_