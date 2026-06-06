Jacek z "Love is Blind: Polska" szybko stał się jednym z najczęściej komentowanych bohaterów edycji i to nie tylko przez polską publikę, lecz także międzynarodowe grono fanów formatu. Początkowo przykuł uwagę telewidzów charakterystycznym zawołaniem "au!", które szybko stało się charakterystycznym wykrzyknieniem kojarzonym z pierwszą polską edycją show. Później szeroko komentowano również relację Jacka z Julitą. Jak znosi natłok wydarzeń już po emisji ostatniego odcinka "Love is Blind"?

Jacek z "Love is Blind" wprost o swoich emocjach: "jestem tykająca bombą"

Jacek już po zakończeniu "Love is Blind" chętnie komentował program w swoich mediach społecznościowych. Z zaangażowaniem odpowiadał na pytania internautów, nie szczędząc komentarzy nie tylko na swój temat. Jacek z "Love is Blind" nie gryzł się w język o narzeczonym Julity, z którą sam był związany w programie. W czerwcowe popołudnie zdecydował się nagrać kilka słów do swoich fanów, nie kryjąc się z uczuciami, jakie przeżywa w ostatnim czasie.

Na InstaStories Jacek z "Love is Blind" postanowił przyznać się, że ostatni czas był dla niego dość intensywny, co negatywnie odbiło się na jego nastroju.

Nie wiem, czy to kwestia tego, że nie mogłem spać i spałem ze trzy godziny, czy tego, że jestem trochę przebodźcowany tym, co się działo w ostatnim czasie, czy czegoś innego, ale dzisiaj jestem tykającą bombą i niby nic się nie stało, a po prostu chodzę taki rozdrażniony, że brakuje iskierka, żebym coś zrobił złego zaczął Jacek.

W dalszych słowach przyznał, że choć nie jest w stanie wskazać jednej konkretnej sytuacji, która wywołała w nim taki stan, to trudno mu utrzymać nerwy na wodzy.

Mimo tego, że nic się nie stało w sumie tak naprawdę. I każda jakaś mała rzecz tak mnie wyprowadza z równowagi bardziej niż normalnie by mnie wyprowadziła, nawet bym pewnie na to nie zwrócił uwagi.

Na koniec Jacek postanowił też zdradzić swoje najbliższe, prywatne plany.

Jacek z "Love is Blind" zdradził swoje plany na wieczór. Tak radzi sobie w trudnych momentach

Na zakończeniu emocjonalnego wyznania Jacek postanowił podzielić się z fanami swoim sposobem na radzenie sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach. Sam stara się widzieć pozytywny w najmniejszych aspektach życia, a w dodatku stawia na relaksujące masaże.

Więc w takich momentach mam tak, że cieszę się na chwile ze sobą, tak jak teraz i się cieszę, że mam w sumie dzisiaj wieczorem umówiony masaż, więc staram się szukać pozytywów. Tak se radzę

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