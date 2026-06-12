Julia i Jacek stworzyli jedną z par w pierwszej polskiej edycji "Love is Blind", jednak ostatecznie nie zdecydowali na kontynuację swojej relacji a na ślubie padło "nie". Wcześniej pomiędzy uczestnikami doszło do nieprzyjemnej sytuacji, o szczegółach której Jacek opowiedział dopiero w reunion. Julita zarzuciła wówczas Jackowi, że nie powiedział wszystkiego. Teraz uczestnik odniósł się do jej słów.

Julita i Jacek bez ślubu w "Love is Blind: Polska"

W dniu ceremonii napięcie było wyczuwalne od pierwszych minut. Julita i Jacek weszli do finału jako para, którą część widzów widziała już w roli małżeństwa, ale obok uśmiechów pojawiały się też wątpliwości. W kluczowym momencie Julita odmówiła małżeństwa, zamykając tę historię słowem, które w tym formacie brzmi najmocniej.

To „nie” nie wzięło się z jednego drobiazgu ani pojedynczej wymiany zdań. W programie wybrzmiało, że między nimi narastał spór o to, co jest w relacji dopuszczalne, a co przekracza granice. Julita sygnalizowała, że usłyszała słowa, których nie spodziewała się po kimś bliskim, a zwłaszcza po osobie, z którą miała iść do ołtarza.

W reunion Jacek z "Love is Blind" zdradził, co powiedział Julicie

Widzowie zastanawiali się, co powiedział Jacek Julicie w "Love is Blind", ale sami uczestnicy długo nie chcieli tego ujawniać. Dopiero w odcinku specjalnym Jacek zdradził, co stało się w Grecji. Julita jednak zarzuciła mu, że nie powiedział wszystkiego.

Nie tylko to powiedziałeś komentowała Julita.

Uczestniczka show dodała: "Nie chcę o tym mówić, mam tego już naprawdę serdecznie dosyć. Jacek, nie wiem czy masz zaburzone widzenie, nie dam się w to wplątać. Troszeczkę pominąłeś pewne rzeczy, ale ok. Kończę, dziękuję".

Jacek z "Love is Blind" komentuje słowa Julity w reunion

Teraz Jacek przerwał milczenie i podczas live'a na swoim profilu na Instagramie odpowiedział na komentarz internautów: "powiedz w końcu, co powiedziałeś Julicie". Uczestnik hitu Netlixa powiedział wprost:

Co powiedziałem Julicie? Kochani nic nie powiedziałem. Nic Julicie nie powiedziałem więcej. To, że Julita sobie coś tam, nie wiem po co ona to robiła, że ''powiedziałeś więcej''. Z jakiegoś powodu Julita jest skrzywdzona i nic na to nie poradzę. Nie wiem, nie chcę się też o niej wypowiadać. Powiedziałem do niej s**o, zapytałem się czemu to zrobiłaś. Zapytałem się jej to do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi podsumował Jacek.

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