Kolejna emocjonująca edycja hitowego reality show "Hotel Paradise" przyniosła mnóstwo zwrotów akcji, a na legendarnym ścieżkach finałowych ostatecznie triumfowali Dominika i Marcel. Format poprowadziła Edyta Zając, która cieszy się sympatią wśród widzów. Choć program dobiegł końca, fani wciąż żyją życiem uczestników poza kamerami. Obecnie jednak największe poruszenie w sieci wywołuje kwestia nagrody finansowej, a dokładniej to, na co Dominika zdecydowała się przeznaczyć wygrane pieniądze. Ostatnia wypowiedź Roksany, która ostro skrytykowała zachowanie koleżanki z programu, wywołała prawdziwą burzę w mediach społecznościowych.

Roksana z "Hotelu Paradise" o wygranej Dominiki. "Jestem wkurzona"

Roksana poparła Dominikę i Marcela w finale programu "Hotel Paradise", którzy ostatecznie wygrali show. W najnowszym wywiadzie dla "Pudelek Podcast" uczestniczka przyznała, że chociaż nie żałuje tej decyzji, to ma pretensje do koleżanki z programu. Jej poparcie dla Dominiki było podyktowane wiarą w bezinteresowne i altruistyczne intencje dziewczyny, które po programie okazały się dla niej wątpliwe. Wszystko przez to, na co zwyciężczyni formatu chce przeznaczyć pieniądze.

Z Marcelem jako jedyną osobą z finału mam kontakt i uważam, że zasłużyli. Ale też jestem wkurzona, bo zagłosowałam na Dominikę ponieważ powiedziała, że te pieniądze przekaże na spłacenie kredytu rodziców, a jednak teraz powiedziała, że zrobi sobie za to c*cki. Trochę smutno. Ale ogółem tę decyzję podjęłam dlatego, że Zuzia z Krystianem knuli przeciwko mnie powiedziała Roksana.

Dominika z "Hotelu Paradise" odpowiada Roksanie. Padły mocne słowa

Wypowiedź Roksany szybko została dostrzeżona przed Dominikę. Zwyciężczyni "Hotelu Paradise" opublikowała na InstaStories krótki wpis, w którym nie kryła żalu do koleżanki. Odpisała jej z wyraźną ironią, sugerując, że koszt operacji powiększenia biustu jest przecież znacznie niższy niż cała wygrana z programu.

C*cki za 90k pozdro czytamy.

Przy okazji Dominika wytknęła Roksanie młody wiek. Skierowała do niej "życzliwą" radę na temat słownictwa i zapewniła, że rodzice zawsze mogą liczyć na jej wsparcie.

Naucz się składać zdania złożone i opanuj słuchanie ze zrozumieniem, potem wypowiadaj się na temat danej osoby, bo w wieku 20 lat to jest smutne napisała wyraźnie zdenerwowana Dominika na InstaStories.

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