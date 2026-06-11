Marta z "Love is Blind" najpierw rozpaliła sympatię międzynarodowej publiczności telewizyjnego eksperymentu, by na koniec sezonu rozczarować wszystkich swoją nieobecnością podczas odcinka "Reunion". W specjalnej odsłonie programu uczestnicy spotkali się już kilka miesięcy po właściwych nagraniach, by z perspektywy czasu opowiedzieć o swoich doświadczeniach, a także obecnym życiu. Mimo że sama Marta nie wyjawiła jeszcze prawdy o wszystkich niewiadomych, to MP postanowił zdradzić, jakich scen z Martą nie pokazano w odcinkach.

Wyszło na jaw, dlaczego nie pokazali reakcji Marty w "Love is Blind"

MP z "Love is Blind" postanowił podzielić się z fanami programu zapiskami ze swojego notesu, który na bieżąco zapisywał w trakcie nagrywania show. W odpowiedzi na pytanie internautów o to, dlaczego w odcinkach nie pokazali reakcji Marty na tradycyjny napój z Chicago, MP opowiedział, jak było naprawdę.

Wyjaśnił, że przyniósł popularny lokalnie w Chicago napój na plan, by poczęstować osobę, którą będzie zainteresowany i po jej reakcji na charakterystyczny smak ocenić, "z czego zbudowany jest" dany człowiek.

Niestety w emisji nie pokazali reakcji Marty, ale była tak szczególna, że zdecydowałem sobie napisać w notatkach i mam dla was następny smaczek. Pamiętajcie, że Mallort (napój z Chicago przyp. red.) jest bardzo specyficzny. Albo jego lubisz i znosisz, albo nienawidzisz. A Marta go nienawidziła wyznał MP z 'Love is Blind'.

Jeszcze bardziej niż wyznanie MP na temat Marty z "Love is Blind", która zabrała głos ws. małżeństwa z Damianem, fanów programu zaskoczył komentarz Krzysztofa z "Love is Blind" pod nagraniem. Nawiązał wprost do tajemnic, które skrywa program przed telewidzami.

Krzysztof z "Love is Blind" w wymownym komentarzu o relacji z MP

Na nagranie MP wymownie zareagował inny uczestnik polskiej edycji "Love is Blind", Krzysztof, który postanowił zdradzić, czego nie pokazano w programie w kontekście jego relacji z MP.

Mi dałeś czyli mną też byłeś zainteresowany? zapytał Krzysztof MP w komentarzu.

To pytanie szybko zyskało na popularności, co widać po reakcjach internautów.

Takiej pary by się nikt nie spodziewał.

Chyba Ci posmakował, skoro dalej macie kontakt napisali widzowie 'Love is Blind'.

Krzysztof tylko "dolał oliwy" do insynuacji, pisząc:

Ten program ma wiele tajemnic.

Na wprost postawione pytanie postanowił też odpowiedzieć sam MP, nie ukrywając swojej sympatii do poznanego w trakcie nagrań "Love is Blind" Krzysztofa.

Dalej jestem odpisał przekornie MP.

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