Sezon programów rozrywkowych trwa w najlepsze. Stacje telewizyjne walczą o widza na różne sposoby. Na razie bezkonkurencyjny pozostaje "Taniec z Gwiazdami". Dobrze radzi sobie również "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oraz "Must be the Music". Z odcinka na odcinek każde z tych show przyciąga przed ekrany coraz więcej osób. Przypomnijmy: Taniec z Gwiazdami z coraz większą widownią. Jak wypadły inne programy?

W tym tygodniu nie mogło być inaczej. Taneczne show Polsatu obejrzało ponad 3,86 mln widzów. Największym zaskoczeniem jest to, że po piętach depcze mu... "Rolnik szuka żony" w TVP 1, który obejrzało aż 3,63 mln widzów. Dużą widownią, jak zawsze, gromadzi "Mam Talent" z Agnieszką Chylińską - ponad 3,58 mln, "MasterChef" (ponad 3 mln) oraz "Must Be The Music" - 2,83 mln widzów. Przypominamy, że w ostatni weekend Polsat nie pokazał show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

