Relacja Damiana i Marty z "Love is Blind: Polska" od początku pełna była czułych słówek, wymownych spojrzeń, wielkich planów na przyszłość, ale też czarnego humoru. I choć wielu widzów Netflixa nie wierzyło, że para podczas finału powie sobie "tak" na ślubnym kobiercu, ta dwójka postanowiła zaryzykować i dać sobie szansę. Gdy Marty i Damiana zabrakło w odcinku specjalnym - Reunion - "Love is Blind: Polska" w sieci aż wrzało od domysłów nt. problemów w związku programowych małżonków. Po tygodniach milczenia, główni zainteresowani zabrali głos w sprawie przyznając, że od dłuższego czasu korzystają z terapii dla par. Teraz Damian ponownie zaskoczył wszystkich wyznaniem. Nie do wiary, jak podsumował swój udział w hicie Netflixa.

Damian wymownie podsumował swój udział w "Love is Blind: Polska"

Choć od nagrań wielkiego finału "Love is Blind: Polska" minął już niemal rok, to dopiero po emisji show jego bohaterzy zaczęli coraz śmielej dzielić się ze światem swoimi spostrzeżeniami na temat społecznego eksperymentu Netflixa. I podczas gdy Daria i Filip z "Love is Blind" wciąż są szczęśliwym małżeństwem, o czym niedawno dziewczyna opowiadała z uśmiechem w "Dzień Dobry TVN", to druga para, która w finale miłosnego reality-show powiedziała sobie "tak" na ślubnym kobiercu, od pewnego czasu zmaga się z poważnym kryzysem w związku.

Niedawno Marta z "Love is Blind: Polska" potwierdziła kryzys w związku z Damianem wydając w sieci obszerne oświadczenie. Na reakcję jej męża nie trzeba było długo czekać. Najpierw Damian zamieścił w sieci nagranie, w którym potwierdza słowa swojej małżonki, a teraz ponownie odniósł się do swojego udziału w miłosnym hicie Netflixa.

Za pośrednictwem Instagrama Damian z "Love is Blind: Polska" opublikował fragment utworu, który stworzył we współpracy z Kamilem "Uno", byłym programowym narzeczonym Julii z "Love is Blind: Polska", w którym odnoszą się do swojej przygody w programie.

Nie wszystko da się powiedzieć w rozmowie. Czasem łatwiej zamknąć to w muzyce. - napisał na Instagramie Damian z ''Love is Blind: Polska''.

Damian z "Love is Blind: Polska" nagrał piosenkę na temat hitu Netflixa. Wymowne słowa

Już jakiś czas temu Damian i Kamil z "Love is Blind: Polska" publikowali w sieci kadry ze studia nagraniowego. Jak się teraz okazało, panowie postanowili dać upust swoim emocjom i za pośrednictwem wymownego utworu wyjawić widzom Netflixa, jakie uczucia towarzyszyły im podczas eksperymentu. W opublikowanym przez Damiana z "Love is Blind: Polska" fragmencie piosenki słyszymy:

Wokół nas same eksperymenty, ''Love is Blind'' na okrągło bez przerwy. Kobiety, szampan, przy tym biznesy, masz w ręku nóż to znajdź moje plecy. - słyszymy na nagraniu.

Jak dotąd nie wiemy, czy te słowa odnoszą się do bezpośrednich doświadczeń Damiana i Kamila z "Love is Blind: Polska" czy też do tytułu jednego z odcinków show. warto bowiem wspomnieć o tym, że 7. odcinek miłosnego hitu Netflixa nosi tytuł "Nóż w plecy". To właśnie wtedy mogliśmy m.in. obserwować imprezę zaręczonych programowych par z pozostałymi uczestnikami show, podczas której Malika z "Love is Blind: Polska" dowiedziała się o zdradzie Krzysztofa.

Fani "Love is Blind: Polska" zachwyceni utworem Damiana i Kamila

Na reakcję fanów "Love is Blind: Polska" nie trzeba było długo czekać.

Hahaa dobre. Większość miłości nie znalazła, ale biznesy są i dobrze!

Świetna robota - czytamy w komentarzach.

A co wy sądzicie o nowym utworze Damiana i Kamila z "Love is Blind: Polska"? Przesłuchajcie jego fragment.

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