Daria z "Love is Blind" wyznała prawdę w "DDTVN". Zaskoczyła wyznaniem o Filipie
Daria Rybak-Lenz z pierwszej polskiej edycji "Love is Blind: Polska" pojawiła się w sobotnim wydaniu "Dzień Dobry TVN", ale u jej boku zabrakło Filipa. Daria ujawniła, co się stało, a później zabrała głos ws. udziału w show Netflixa. Sprawdźcie, co powiedziała Daria. Do sieci trafiło zaskakujące nagranie.
Daria Rybak-Lenz i Filip Lenz, para z „Love is Blind: Polska”, ponownie znaleźli się w centrum uwagi. 13 czerwca 2026 roku Daria pojawiła się w „Dzień Dobry TVN” w materiale o szybkich ślubach, jednak w śniadaniówce zabrakło jej męża. Co się stało?
Daria z "Love is Blind" w "DDTVN" szczerze o udziale w show Netflixa
Wątek „ślubu po kilku tygodniach” nadal budzi skrajne reakcje, bo wielu widzom trudno uwierzyć, że tak krótki czas może wystarczyć, by zbudować zaufanie. Daria i Filip z "Love is Bind: Polska" wzięli ślub po sześciu tygodniach znajomości. Uczestniczka kontrowersyjnego eksperymentu razem z mężem mieli dzisiaj razem pojawić się w "DDTVN", aby wziąć udział w rozmowie o szybkich ślubach, jednak ostatecznie Daria byla sama. Dlaczego?
Został wezwany. Miał dyżur
Daria podkreśliła w "DDTVN", że udział w eksperymencie nie zostawił w niej poczucia straty ani żalu. Wprost przeciwnie: im dalej była od momentu decyzji, tym mocniej czuła, że zrobiła krok w dobrą stronę.
Jak podjęłam tę decyzję, to było lepiej. Umacniałam się w niej i absolutnie niczego nie żałuję
Dla mnie nie było ważne, żeby to działo się na oczach wszystkich, tylko wierzyłam w to, co się dzieje. Ciężko mi było kogoś poznać w prawdziwym życiu. To randkowanie było już powierzchowne, więc zaczynałam być tym zmęczona, poddawałam się troszkę
Daria z "Love is Blind" reaguje na pytania o Filipa
Po zejściu z anteny Daria odpowiedziała na kilka pytań ws. Filipa. Na Instagram trafiło nagranie, na którym padają odpowiedzi uczestniczki "Love is Blind: Polska". Daria przyznała, że nie spodziewała się tego, że Filip jest "aż takim wariatem". Przed kamerą powiedziała również, o co była ich pierwsza kłótnia.
Na pewno były to porządki, jakieś obowiązki domowe
Co jeszcze o Filipie powiedziała Daria? Zobaczcie nagranie.
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