Pola Wiśniewska pojawi się w najnowszej edycji "Królowej przetrwania"? Portal Kozaczek poinformował, że wśród potencjalnych uczestniczek show znalazła się właśnie była partnerka Michała Wiśniewskiego z "Ich Troje". Czy zobaczymy ją w programie? Jest komentarz Poli Wiśniewskiej.

Pola Wiśniewska w "Królowej przetrwania"? Już wszystko jasne

Wiadomo już, czy powstanie 4. sezon "Królowej przetrwania", a media zaczęły informować, kogo tym razem produkcja chciałaby zaprosić do udziału w show TVN. Portal Kozaczek informował, że wśród nazwisk pojawiła się Pola Wiśniewska, wskazywana jako osoba, która miałaby dostać propozycję udziału.

Czy po głośnym rozstaniu rzeczywiście weźmie udział w "Królowej przetrwania" ? Pola Wiśniewska w rozmowie z Pudelkiem rozwiała wątpliwości w tej sprawie.

Naprawdę? Ja o tym nic nie wiem. Więc cóż, jest to plotka powiedziała krótko dla portalu.

Kto pojawi się w nowej edycji "Królowej przetrwania"?

Zaledwie kilka tygodni temu zakończyła sie trzecia edycja "Królowej przetrwania". Program wygrała wówczas wygrała Dominika Rybak, a twarzą trzeciego sezonu była prowadząca Małgorzata Rozenek-Majdan, która debiutowała w roli prowadzącej show. Wiadomo już, że powstanie kolejna odsłona programu, ale wciąż nie ma oficialnych informacji ws. uczestniczek. Portal Kozaczek podgrzał jednak atmosferę infomując, że wśród celebrytek, które miałyby się pojawić w czwartej edycji "Królowej przetrwania" znalazły się m.in. Paulina Fok oraz Maja Frykowska.

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