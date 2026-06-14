Joasia z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa swojej radości. Była uczestniczka programu Telewizyjnej Jedynki w końcu spełnia swoje marzenie o nowych zębach. Żona Kamila Osypowicza pochwaliła się odmienionym wyglądem.

Joasia z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się na metamorfozę

Kilka dni temu Joasia z "Rolnika" podzieliła się radosną nowiną. Ogłosiła wówczas, że lada dzień razem z mężem wyrusza do Turcji i własnie tam przejdzie metamorfozę.

W końcu możemy wam powiedzieć, że lecimy do Turcji. Lecimy spełnić moje marzenia - zrobić ząbki ogłosiła wówczas Joasia Osypowicz.

Joanna Osypowicz od początku zapowiadała, że pokaże całą zmianę krok po kroku. I dotrzymała słowa: najpierw krótkie migawki z wyjazdu, potem kolejne ujęcia z miejsca, a na końcu efekt, który natychmiast przyciągnął uwagę obserwujących.

Joasia Osypowicz pokazała się po metamorfozie zębów

Fani Joasi Osypowicz z "Rolnik szuka żony" nie musieli długo czekać, aby zobaczyć efekty metamorfozy. Żona rolnika podczas relacji na InstaStories pochwaliła się nowymi zębami.

Jest przepięknie! napisała szczęśliwa Joasia Osypowicz.

Była uczestniczka show TVP opublikowała również rolkę z wizyty w Turcji. Internauci ruszyli z komentarzami. Są zachwyceni nowym uśmiechem Joasi.

Wyglądasz CUDOWNIE

Piękna metamorfoza! czytamy w komentarzach.

Joasia już kilka dni temu wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na podroż do Turcji, aby tam przejść metamorfozę zębów.

Skąd decyzja na temat wyjazdu do Stambułu, do zrobienia ząbków? Moje zęby widzicie - bardzo często miałam je wytykane, hejt przez nie spadł na mnie ogromny, a powiem wam szczerze, że w Polsce zostały one wycenione na tyle, że mnie po prostu nie było na nie stać. tłumaczyła na Instagramie.

Zobaczcie, jak teraz prezentuje się Joasia z "Rolnik szuka żony".

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