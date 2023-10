"Ślub od pierwszego wejrzenia" doczekał się w Polsce już dziewiątej edycji i nadal cieszy się dużym zainteresowaniem widzów. Jedni oglądają telewizyjny eksperyment matrymonialny, czekając na szczęśliwe zakończenie rodem z komedii romantycznych, drudzy z wypiekami na twarzy przyglądają się dramom i typują najgorzej dobrane pary. To jednak nic w porównaniu do tego, co oglądającym serwuje brytyjska edycja programu. Tam twórcy usunęli jednego z uczestników po tym, jak wdał się w bójkę!

Reklama

Brytyjski "Ślub od pierwszego wejrzenia" szokuje. Uczestnik wyleciał z show po bójce

Do szokujących wydarzeń doszło w brytyjskiej odsłonie "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ostatnio między uczestnikami show pojawiły się zgrzyty. Konflikt eskalował do tego stopnia, że Luke Worley rzucił się na Jordana Gayle'a. Po tym, jak pierwszy z wymienionych panów dopuścił się przemocy, produkcja postanowiła usunąć go z programu. Choć mężczyźni od początku nie pałali do siebie sympatią, nie spodziewano się takiego wybuchu agresji. Największe media w Wielkiej Brytanii nie mogły przejść obok tego

Zobacz także: Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o pobycie w szpitalu. "Było strasznie"

Luke i Jordan nie mogli dogadać się od chwili, gdy się poznali, ale nikt nie spodziewał się, że dojdzie do takiej sytuacji. Daily Mail

Na tej sytuacji ucierpiała także żona Luke'a Worleya. Twórcy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" usunęli uczestnika z programu i w konsekwencji z show musiała odejść również kobieta. Co ciekawe, bójka między mężczyznami została nagrana. Nie wiadomo jednak, czy zostanie pokazana w telewizji.

Szefowie Channel 4 nie mieli innego wyboru, jak tylko wyrzucić Luke'a z programu, co w konsekwencji zakończyło udział w show jego żony, Jay. Zgodnie z zasadami programu, wchodzi się tam jako para i wychodzi jako para Daily Mail

Zobacz także: Gwiazda "Rolnik szuka żony" wystąpi w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"? Zaskakująca odpowiedź

Reklama

Wygląda na to, że polska odsłona show prezentuje się dość porządnie na tle edycji brytyjskiej. Jednak i u nas nie brakuje emocji. Ostatnio Kinga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie wytrzymała i uciekła od Marcina.