Malika i Marta tak spędzają czas po "Love is Blind: Polska". Nie do wiary, co w tym czasie robi Damian
Choć Marta nie pojawiła się na Reunion "Love is Blind: Polska", to wraz z koleżanką z show, Maliką, udała się na wspólne wakacje do Egiptu. W sieci wciąż wrze od domysłów, co dalej z relacją Marty i Damiana, tymczasem nie do wiary, co w czasie nieobecności Marty w Polsce robi jej programowy mąż. W sieci wrze.
Niedługo po wielkim finale "Love is Blind: Polska", w którym Daria i Filip oraz Marta i Damian powiedzieli sobie "tak" na ślubnym kobiercu, widzowie Netflixa mogli liczyć na nie lada gratkę. Tydzień temu streamingowy gigant wyemitował odcinek specjalny miłosnego hitu - Reunion - w którym doszło do konfrontacji Julity i Jacka, Julii i Kamila oraz Maliki, Krzysztofa i Kingi, z którą Krzysiek zdradził Malikę jeszcze w trakcie programu. Co więcej, podczas Reunion Daria i Filip potwierdzili, że wciąż są razem, zaś na kanapach zabrakło drugiej finałowej pry, która w kulminacyjnym punkcie reality-show postanowiła zaryzykować i wejść w związek małżeński. Absencja Marty i Damiana na Reunion "Love is Blind: Polska" wywołała falę spekulacji, co więcej oliwy do ognia dolały wymowne posty dziewczyny oraz jej wspólna eskapada z Maliką do Egiptu.
Afera wokół Maliki i Marty z "Love is Blind: Polska" wciąż trwa. Internauci nie kryją oburzenia
Wspólny wyjazd do dawnej krainy Faraonów sprawił, że na Malikę i Martę z "Love is Blind: Polska" spadła fala krytyki. Widzowie nie kryją bowiem oburzenia faktem, że po uprzednich zapewnieniach iż dziewczyny zamierzają zniknąć na jakiś czas z mediów społecznościowych, co tłumaczą przezywaniem trudnego czasu, jednocześnie publikują w sieci radosne kadry ze wspólnej wycieczki do Egiptu.
Nie rozumiem tego? Marta i Damian prosili o zrozumienie i chwilę odpoczynku, a każde z Nich praktycznie non stop publikuje na Instagramie.
By tego było mało, wodą na młyn może być również najnowsze InstaStories byłej programowej narzeczonej Krzysztofa. Podczas serii Q&A, odpowiadając na najbardziej nurtujące pytania internautów, Malika z "Love is Blind: Polska" zdradziła, czy ma nowego partnera, po czym nagle nawiązała do Marty.
Tak Marta i Malika z "Love is Blind: Polska" bawią się na wspólnej wycieczce do Egiptu
Choć początkowo Marta z "Love is Blind: Polska" chętnie dzieliła się w sieci kadrami na tle piramid, czy wspólnymi chwilami w towarzystwie Maliki nad hotelowym basenem, to po kąśliwych komentarzach internautów przestała publikować relacje z wyjazdu. Te możemy jednak wciąż śledzić w mediach społecznościowych Maliki, która choć oszczędnie, to jednak wciąż wrzuca kadry z wycieczki do Egiptu.
Przetrwałyśmy chaos.
Tak Damian radzi sobie po emisji "Love is Blind: Polska"
Choć po emisji odcinka specjalnego - Reunion - Marta i Damian z "Love is Blind: Polska" ogłosili, że potrzebują spokoju, to zarówno ona jak i on, pomimo iż unikają tematu swojego małżeństwa zawartego w programie, wciąż są w stałym kontakcie z fanami. Co ciekawe, podczas gdy Marta spędza czas w Egipcie w towarzystwie Maliki, Damian także zacieśnia więzi z kolegami poznanymi na planie miłosnego hitu Netflixa.
Na instagramie Damiana właśnie pojawił się współdzielony post z Kamilem i Jackiem z "Love is Blind: Polska" przedstawiający nagranie, na którym wraz z Filipem bawią się niczym nastolatkowie... plując na siebie wodą.
Kiedy zostawisz dzieciaki bez opieki nad kilka minut.
Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać.
Jak to nie dużo mężczyznom do szczęścia potrzeba.
Świetnie się patrzy na to jaką fajną relacja Was łącz
