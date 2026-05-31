Niedługo po wielkim finale "Love is Blind: Polska", w którym Daria i Filip oraz Marta i Damian powiedzieli sobie "tak" na ślubnym kobiercu, widzowie Netflixa mogli liczyć na nie lada gratkę. Tydzień temu streamingowy gigant wyemitował odcinek specjalny miłosnego hitu - Reunion - w którym doszło do konfrontacji Julity i Jacka, Julii i Kamila oraz Maliki, Krzysztofa i Kingi, z którą Krzysiek zdradził Malikę jeszcze w trakcie programu. Co więcej, podczas Reunion Daria i Filip potwierdzili, że wciąż są razem, zaś na kanapach zabrakło drugiej finałowej pry, która w kulminacyjnym punkcie reality-show postanowiła zaryzykować i wejść w związek małżeński. Absencja Marty i Damiana na Reunion "Love is Blind: Polska" wywołała falę spekulacji, co więcej oliwy do ognia dolały wymowne posty dziewczyny oraz jej wspólna eskapada z Maliką do Egiptu.

Afera wokół Maliki i Marty z "Love is Blind: Polska" wciąż trwa. Internauci nie kryją oburzenia

Wspólny wyjazd do dawnej krainy Faraonów sprawił, że na Malikę i Martę z "Love is Blind: Polska" spadła fala krytyki. Widzowie nie kryją bowiem oburzenia faktem, że po uprzednich zapewnieniach iż dziewczyny zamierzają zniknąć na jakiś czas z mediów społecznościowych, co tłumaczą przezywaniem trudnego czasu, jednocześnie publikują w sieci radosne kadry ze wspólnej wycieczki do Egiptu.

Nie rozumiem tego? Marta i Damian prosili o zrozumienie i chwilę odpoczynku, a każde z Nich praktycznie non stop publikuje na Instagramie. - grzmią internauci.

By tego było mało, wodą na młyn może być również najnowsze InstaStories byłej programowej narzeczonej Krzysztofa. Podczas serii Q&A, odpowiadając na najbardziej nurtujące pytania internautów, Malika z "Love is Blind: Polska" zdradziła, czy ma nowego partnera, po czym nagle nawiązała do Marty.

Tak Marta i Malika z "Love is Blind: Polska" bawią się na wspólnej wycieczce do Egiptu

Choć początkowo Marta z "Love is Blind: Polska" chętnie dzieliła się w sieci kadrami na tle piramid, czy wspólnymi chwilami w towarzystwie Maliki nad hotelowym basenem, to po kąśliwych komentarzach internautów przestała publikować relacje z wyjazdu. Te możemy jednak wciąż śledzić w mediach społecznościowych Maliki, która choć oszczędnie, to jednak wciąż wrzuca kadry z wycieczki do Egiptu.

Przetrwałyśmy chaos.

Tak Damian radzi sobie po emisji "Love is Blind: Polska"

Choć po emisji odcinka specjalnego - Reunion - Marta i Damian z "Love is Blind: Polska" ogłosili, że potrzebują spokoju, to zarówno ona jak i on, pomimo iż unikają tematu swojego małżeństwa zawartego w programie, wciąż są w stałym kontakcie z fanami. Co ciekawe, podczas gdy Marta spędza czas w Egipcie w towarzystwie Maliki, Damian także zacieśnia więzi z kolegami poznanymi na planie miłosnego hitu Netflixa.

Na instagramie Damiana właśnie pojawił się współdzielony post z Kamilem i Jackiem z "Love is Blind: Polska" przedstawiający nagranie, na którym wraz z Filipem bawią się niczym nastolatkowie... plując na siebie wodą.

Kiedy zostawisz dzieciaki bez opieki nad kilka minut. - podpisał nagranie Damian z ''Love is Blind: Polska''.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać.

Jak to nie dużo mężczyznom do szczęścia potrzeba.

Świetnie się patrzy na to jaką fajną relacja Was łącz - czytamy w komentarzach.

