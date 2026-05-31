Tuż po emocjonującym odcinku specjalnym - Reunion - "Love is Blind: Polska", Malika i Marta udały się na wspólny wyjazd, podkreślając, że muszą odciąć się od otaczającej ich codzienności i odpocząć od przytłaczającej sławy. Teraz Malika przerwała jednak milczenie i za pośrednictwem Instagrama zdradziła, czy ma już nowego ukochanego. Nagle wypaliła też ws. Marty.

Malika z "Love is Blind: Polska" jest już w związku z nowym partnerem?

Za nami wielki finał "Love is Blind: Polska", podczas którego śluby wzięli Daria i Filip oraz Marta i Damian. I choć ci pierwsi ochoczo dzielą się w sieci swoim szczęście, niedawno Filip "Love is Blind: Polska" zdradził, jak rozpieszcza Darię, to Marta i Damian dość oszczędnie dzielą się w sieci szczegółami swojej relacji. Co więcej, para nie pojawiła się w odcinku specjalnym hitu Netflixa - Reunion - po którym Marta zaczęła publikować na Instagramie wymowne wpisy mówiące wprost, że potrzebuje odpoczynku.

Tak też się stało, wraz z inną uczestniczką show, Maliką, Marta z "Love is Blind: Polska" udała się na długo wyczekiwane do Egiptu, skąd obie raczą swoich fanów pięknymi widokami, relacjami z muzeów oraz plażowymi stylizacjami. Teraz Malika postanowiła zorganizować instagramowe Q&A, w którym odpowiedziała na najbardziej nurtujące pytania swoich fanów.

Najpierw Malika z "Love is Blind: Polska" zdradziła, czy żałuje związku z Krzysztofem, który już w trakcie eksperymentu, tuż po powrocie z podróży przedślubne, zdradził ją z inną uczestniczką show - Kingą. Jak przyznała w Reunion Malika, pomimo zdrady, po wyłączeniu kamer wraz z Krzysztofem starali się odbudować swoją relację, oboje jednak doszli do wniosku, że zakończą ją na stopie przyjacielskiej, nie zaś romantycznej.

Teraz Malika kontynuując serię Q&A odpowiedziała na pytanie fana, które odnosi się zarówno do niej, jak i do Marty z "Love is Blind: Polska", z którą udała się na wakacje do Egiptu.

Macie kogoś? - zapytał Martę i Malikę z ''Love is Blind: Polska'' jeden z internautów.

Odpowiedź Maliki była natychmiastowa:

Chodzi o związek? Ja nie - odpowiedziała Malika z ''Love is Blind: Polska''.

Co dalej z relacją Marty i Damiana z "Love is Blind: Polska"

Widzowie Netflixa mają już dość. Afera wokół Maliki i Marty z "Love is Blind: Polska" trwa w najlepsze, a wszystko przez to, że po uprzednich zapewnieniach o zniknięciu z mediów społecznościowych, prośbach o wyrozumiałość i niechęci do komentowania sytuacji, jakie zaszły w miłosnym hicie, dziewczyny udały się na wspólne wakacje, które ochoczo relacjonują, jednocześnie odcinając się od pytań o program. To sprawiło, że w sieci zawrzało, a internauci coraz głośniej zaczęli domagać się wyjaśnień. Te częściej są kierowane jednak w stronę Marty, która nawet nie pojawiła się w odcinku specjalnym - Reunion - "Love is Blind: Polska".

Dodatkowo oliwy do ognia dolewa fakt, że Marta z "Love is Blind: Polska" przestała obserwować Damiana w mediach społecznościowych, a ich krótkie oświadczenie o tym, że potrzebują spokoju, jeszcze bardziej podkręciło atmosferę wokół programowych partnerów.

Myślicie, ze swoim krótkim wyznaniem na temat braku partnera, Malika z "Love is Blind: Polska" chciała uspokoić fanów i dać im niejaki sygnał, że między Martą i Damianem wciąż dobrze się układa? Cóż, pozostaje nam czekać na komentarz głównych zainteresowanych.

Zobacz także: