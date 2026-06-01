Rodzice Filipa z "Love is Blind" nie byli na ślubie. Znamy powód

„Love is Blind: Polska” znów rozpaliło dyskusję po finale. Podczas ślubu Filipa i Darii widzowie zauważyli, że na ceremonii zabrakło najbliższych pana młodego, co w sieci szybko wywołało plotki o konflikcie. Para odniosła się do tego w podcaście „Piekielnie Szczere” i wyjaśniła sytuację.

Finał pierwszej polskiej edycji programu przyniósł emocje, ale też pytanie, które wracało w komentarzach jak bumerang: gdzie byli rodzice i rodzina Filipa, kiedy on i Daria składali przysięgę? Widzowie szybko połączyli kropki i zaczęli dopisywać własne scenariusze, sugerując rodzinny zgrzyt albo narastający konflikt.

Tyle że w tej historii najmocniej wybrzmiał nie dramat, a cisza. Brak bliskich pana młodego na ekranie wyglądał jak znak zapytania postawiony obok całej ceremonii. Tym bardziej że Filip i Daria byli jedną z tych par, na które patrzy się z ciekawością do samego końca. Ich relacja przetrwała eksperyment i zakończyła się ślubnym „tak”.

Daria z „Love is Blind: Polska” zdradziła, dlaczego rodzice Filipa nie przyszli na ślub

Daria i Filip, już po emisji odcinków, postanowili doprecyzować powód nieobecności rodziny na ceremonii. Z ich wyjaśnień wynika, że nie stał za tym żaden spór ani napięta atmosfera. Decyzja była dużo prostsza. Bliscy Filipa nie chcieli uczestniczyć w wydarzeniu, które odbywało się w obecności kamer, i nie byli gotowi na publiczną ekspozycję.

Wątek, na który czekała część widzów, pojawił się dopiero po zakończeniu nagrań. Daria przekazała, że poznała rodziców Filipa już poza kamerami, a spotkanie miało przebiegać w przyjemnej, życzliwej atmosferze. Ten element domyka historię, bo pokazuje, że relacje rodzinne nie zostały zablokowane przez udział w show, tylko na chwilę schowały się przed obiektywem.

Daria zasugerowała też, że mama Filipa mogła na początku potraktować udział syna w programie jak kolejną bardzo odważną decyzję z jego życia. Kiedy jednak doszło do spokojnego spotkania bez medialnej presji, napięcie miało zejść na dalszy plan.

Po prostu nie chcieli brać w tym udziału. Z różnych względów, przeróżnych, po prostu nie chcieli się pokazywać. (...) Filip już miał kilka szalonych pomysłów i decyzji w życiu, więc mama pewnie pomyślała, co on znowu wymyślił. Ale kiedy się poznałyśmy już poza kamerami, pojechaliśmy do Trójmiasta, to było bardzo fajnie i przyjemnie przekazała Daria w podcaście „Piekielnie Szczere”.

Małżeństwo Darii i Filipa z „Love is Blind: Polska” przetrwało. Fani mają jednak wątpliwości

„Love is Blind: Polska” zadebiutowało na Netflixie 6 maja, a gospodarzami programu są Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona. Od początku było jasne, że emocje będą tu mieszać się z ocenami i domysłami - zwłaszcza gdy pary podejmują decyzje w tempie, które w codziennym życiu rzadko się zdarza.

W przypadku Filipa i Darii nie kończyło się na samym ślubie. W dyskusjach po finale przewijały się także wątpliwości dotyczące ich codzienności, m.in. pracy Filipa jako stewarda i związanych z nią częstych wyjazdów, co już podczas nagrywania show rodziło konflikty.

