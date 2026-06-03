Niedawno ruszyły nagrania do 6. edycji „Farmy” ruszyły i wszystko wskazuje na to, że ten sezon od pierwszych dni gra na najwyższych obrotach. Ilona i Milena Krawczyńskie są już na planie z ekipą oraz uczestnikami. Zamiast spokojnego rozruchu jest napięcie, szybkie decyzje i emocje, z którymi nawet prowadzące muszą sobie na bieżąco radzić. Teraz do sieci trafiły kolejne kadry z planu nowej edycji "Farmy".

Pierwszy tydzień na "Farmie" i już nerwy

Dokładnie 7 maja br. zakończyła się piąta edycja "Farmy", która wygrał Aksel. I chociaż emocje po finale show jeszcze nie opadły, to szybko okazało się, że już rozpoczynają się zdjęcia do szóstego sezonu show. Szybko również wyszło na jaw, że na planie najnowszej edycji „Farmy” nie ma czasu na łagodne wejście w rytm zdjęć. Prowadzące mówiły wprost o intensywności już w pierwszym tygodniu nagrań. Już po kilku dniach prowadząca nie wytrzymała i zabrała głos ws. nowej "Farmy" mówiąc wprost:

(...) Dzisiaj emocje wzięły górę, zawsze byłam twardą prowadzącą, potrafię wyłączyć emocje wchodząc do uczestników, bo wiem, że sami się do tego programu zgłaszają i chcą przekraczać swoje granice. Ale ten sezon Farmy zaczął się niezwykle intensywnie Ilona Krawczyńska mówiła podczas nagrań czwartego dnia show.

Nowe kadry z planu szóstej edycji "Farmy"

Chociaż nowa edycja "Farmy" najprawdopobniej - podobnie jak w przypadku poprzednich sezonów - trafi na antenę dopiero na początku przyszłego roku, to prowadzące od samego początku pracy na planie pokazują kulisy powstawania show. Dopiero okazało się, że prowadzące "Farmy" zostały pilnie wezwane na plan nowej edycji, a teraz Milena i Ilona Krawczyńskie pokazały, jak nagrywają kolejne odcinki programu. Produkcja show Polsatu podczas relacji na InstaStories udostępniła kadry wrzucone do sieci przez prowadzące "Farmy". Zobaczcie sami.

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Do sieci trafiły kadry z planu nowej edycji "Farmy" fot. Instagram farmapolsat