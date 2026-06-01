Żona Adriana z "ŚOPW" z poruszającą wiadomością. Trudno powstrzymać łzy

Anita Szydłowska-Szymaniak wróciła w sieci do momentu, który wywrócił jej dom do góry nogami. W opublikowanej rolce zestawiła rodzinne ujęcia sprzed choroby z obrazami codzienności po diagnozie, którą usłyszał jej mąż, Adrian Szymaniak. To intymny, ale jednocześnie bardzo czytelny komunikat. Od miesięcy żyją w rytmie walki o zdrowie. Patrząc na te kadry, trudno powstrzymać łzy.

Żona Adriana Szymaniaka z „ŚOPW" pokazała, jak zmieniło się życie jej rodziny po diagnozie męża

W nagraniu widać wyraźnie, jak zmieniło się życie gwiazd „Ślubu od pierwszego wejrzenia” po koszmarnej diagnozie. U Adriana Szymaniaka zdiagnozowano glejaka IV stopnia, a leczenie i walka o jego zdrowie nadal trwają.

Teraz Anita pokazuje, jak wygląda życie, kiedy nie ma pauzy, a kolejne dni i wydarzenia po prostu przychodzą. Mijają pory roku, nadchodzą kolejne rodzinne okazje, a dzieci rosną niezależnie od tego, ile w domu jest napięcia i niepewności. Właśnie ta zwyczajność zderzona z ciężarem diagnozy najmocniej wybrzmiewa w jej przekazie.

W opisie do rolki Anita podkreśliła, że po takim ciosie nie da się być przygotowaną, ale jednocześnie nie da się zatrzymać codzienności. Z jej słów wynika też, że w ostatnich miesiącach rodzina zaczęła inaczej patrzeć na wspólne chwile i liczą się drobne momenty, uśmiech, jeden spokojny dzień. To narracja o zmianie perspektywy, a nie o perfekcyjnym ogarnianiu sytuacji.

Ważny jest również wątek wspólnoty. Szydłowska jasno daje do zrozumienia, że mimo tego, co się wydarzyło, oni nadal idą razem przez życie. Nie obiecuje powrotu do dawnych realiów, raczej oswaja fakt, że to, co było kiedyś, już nie wróci w identycznej formie.

Glejak. Jedno słowo, które dzieli życie na „przed” i „po”. Na taką diagnozę nie da się przygotować. A jednak życie nie zatrzymuje się. Mijają kolejne pory roku, dzieci rosną, przychodzą następne święta, urodziny i zwykłe dni napisała w mediach społecznościowych.

Teraz bardziej niż kiedykolwiek doceniamy czas. Każdy wspólny moment. Każdy uśmiech. Każdy dzień. Bo choć już nigdy nie będzie tak jak dawniej, wciąż jesteśmy tutaj dodała.

Warto przypomnieć, że niedawno Adrian Szymaniak z „ŚOPW” przekazał nowe informacje o stanie zdrowia. Cieszący się sympatią internautów influecner przyznał, że zmaga się z nowymi objawami.

Fani wspierają Adriana Szymaniaka z „ŚOPW” i jego żonę

Publikacja nie przeszła niezauważona. Pod materiałem pojawiło się wiele reakcji, a komentarze były przede wszystkim wyrazem otuchy i solidarności. To jeden z tych momentów, w których media społecznościowe, zwykle kojarzone z lekką treścią, stają się przestrzenią realnego wsparcia.

Moja ulubiona para która przetrwała i teraz też przetrwacie to będą długie lata wszystkiego dobrego kochani jesteście wspaniali

Siły, Wiary, Miłości i Wzajemności. Przytulam Was Mocno i pamiętajcie, że siłą jesteście Wy sami i Wasze szczere uczucia piszą fani.

Żona Adriana z "ŚOPW" z poruszającą wiadomością. Trudno powstrzymać łzy Fot. Instagram.com/anitaczylija

