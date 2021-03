Uczestniczka "Love Island" powiększyła biust i chwali się ogromnym dekoltem. Pokazała za dużo?

Monika Kozakiewicz, uczestniczka pierwszej edycji "Love Island", już zdążyła nas przyzwyczaić do seksownych zdjęć, jakie zamieszcza na swoim Instagramowym profilu. Jednak piękna blondynka wciąż jeszcze nieźle zaskoczyć! W mediach społecznościowych blondwłosej piękności, pojawiła się fotografia, która zdecydowanie rozpala zmysły. Jakiś czas temu Monika przeszła operację powiększenia piersi, a dziś z dumą je prezentuje. Zobaczcie sami!

"Love Island": Monika Kozakiewicz kusi odważnym zdjęciem

Monika Kozakiewicz w programie "Love Island" dała się poznać jako sympatyczna i energiczna dziewczyna, która oczarowała nie tylko panów na "Wyspie Miłości", ale przede wszystkim grono widzów. W show poznała Pawła, z którym była w związku przez ponad rok. Fani mocno trzymali kciuki za ich szczęście, ale niespodziewanie na początku tego roku pojawiła się informacja, że para zakończyła swój związek i to w atmosferze skandalu.

Teraz Monika jest szczęśliwą singielką i wygląda na to, że nie zamierza rozpamiętywać złych wydarzeń sprzed dwóch miesięcy. Uczestniczka "Love Island" jest bardzo aktywna na Instagramie i co chwila kusi nowymi seksownymi zdjęciami. Tym razem Influencerka zdecydowała się jednak mocno wyeksponować swój biust! Do fotografii zapozowała jedynie w biustonoszu z cieniutkiej siateczki.

Przypomnijmy, że Monika jakiś czas temu poddała się operacji plastycznej i powiększyła swoje piersi. Efekty zabiegu są imponujące, bo od takiego zdjęcia, naprawdę ciężko jest oderwać wzrok. Oczywiście pod postem pojawiło się mnóstwo komplementów od fanów.

- Ogień nie kobieta 😍🔥 - Wyglądasz obłędnie 😍 - Jesteś przepiękna 🤤😍 - 😍🔥 Petarda 🔥😍 - Hoot!!! 🔥🔥🔥 - piszą fani.

Zobaczcie zatem to zdjęcie i oceńcie sami - czy Monika powinna pokazywać częściej tak odważne zdjęcia, a może jednak odsłoniła zbyt dużo?

Monika na Wyspie Miłości poznała Pawła, z którym tworzyła związek przez ponad rok. Niestety, para rozstała się w atmosferze skandalu. Coś czujemy, że Monika jednak długo nie będzie singielką!