Żeńska część publiczności po obejrzeniu tego wideo z pewnością nie będzie mogła się doczekać sobotniego odcinka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Rafał Szatan wcieli się bowiem w Jasona Derulo pokazując przy tym... seksowną klatę! Artysta zaśpiewa wielki hit pt. "Want To Want Me". Przy okazji odsłoni swoje wdzięki. Co Rafał Szatan myśli o wokaliście, w którego przyszło mu się wcielić?

- Zdolny człowiek po prostu, jest świetnym wokalistą, świetnym tancerzem (…). Ma bardzo dobrze opanowane falsety. Oglądałem to chyba z setki razy już do tej pory i za każdym razem jestem w szoku po prostu – opowiada o koncertowym występie Derulo, który ma odtworzyć.

Zobaczcie przedsmak tego, co czeka nas w sobotę!

Twoja Twarz Brzmi Znajomo w sobotę 20 października o godzinie 22:00 w Polsacie!

To będzie gorący odcinek!