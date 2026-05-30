„Żona dla Polaka” wraca z nowym sezonem w TVP. Telewizja Polska zdecydowała o realizacji trzeciej serii randkowego reality-show, a w roli prowadzącego znów ma pojawić się Kacper Kuszewski. Największa zmiana dotyczy miejsca nagrań. Tym razem program ma przenieść się do Australii.

Po dwóch edycjach kręconych w Ameryce Północnej program wyraźnie podnosi stawkę. Najpierw była polonijna codzienność w Chicago, potem romantyczne poszukiwania w Toronto. Teraz TVP ma zabrać widzów na zupełnie inny kontynent i w inną energię, australijską.

Format pozostaje ten sam, widzów czeka randkowe reality-show, w którym osoby mieszkające za granicą próbują znaleźć miłość, a do ich świata zapraszani są single z Polski. To właśnie ten element - zderzenie dwóch odmiennych rzeczywistości - od początku napędzał „Żonę dla Polaka”. Przenosiny do Australii oznaczają jednak nowe tło, inne tempo życia i inne wyzwania logistyczne dla uczestników.

Kacper Kuszewski wraca jako prowadzący „Żony dla Polaka”

W roli prowadzącego ponownie ma pojawić się Kacper Kuszewski - twarz, która dla wielu widzów jest gwarancją spokojnego, ale energicznego prowadzenia i wyczucia sytuacji. Aktor kojarzony m.in. z „M jak miłość” ma już doświadczenie w telewizyjnych formatach rozrywkowych, a w TVP prowadził także „Tak to leciało”. W przypadku „Żony dla Polaka” jego obecność jest kluczowa, bo program wymaga kogoś, kto potrafi utrzymać tempo opowieści, a jednocześnie nie wchodzi w rolę arbitra.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że zdjęcia mają ruszyć jesienią, a plan najpewniej zostanie ulokowany w Sydney lub Melbourne. Emisja - podobnie jak w poprzednich sezonach - ma trafić do TVP1 zimą. Widzów z pewnością ponownie czeka mnóstwo emocij.

Nowa edycja ma być budowana wokół Polek i Polaków mieszkających w Australii. Poszukiwane są osoby polskiego pochodzenia w wieku od 25 do 60 lat, które chcą poznać drugą połówkę z Polski. Warto przypomnieć, że niedawno ujawniliśmy nowiny w sprawie trzeciej edycji „Żony dla Polaka”.

Po sukcesie dwóch poprzednich sezonów w Chicago i Toronto ruszamy z kolejną odsłoną programu. Tym razem kierunek Australia! Szukamy singli i singielek (25–60 lat) polskiego pochodzenia mieszkających w Australii, którzy marzą, by poznać swoją drugą połówkę z Polski ogłosiła produkcja.

