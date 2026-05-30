Początki związku Darii i Filipa nie należały do najłatwiejszych. Najpierw na etapie kabin "Love is Blind: Polska" pozostawali oni w miłosnym "czworokącie" z Julitą i Jackiem, by ostatecznie podjąć decyzję, z kim pragną wziąć ślub. Dodatkowo sprawy nie ułatwiał brak wsparcia ze strony rodziny chłopaka, a także jego wyjazdowa praca, która na wczesnym etapie związku mogła zawarzyć o dalszych losach tej relacji. Ostatecznie w wielkim finale Daria i Filip powiedzieli sobie "tak" na ślubnym kobiercu i od tej pory pozostają szczęśliwym małżeństwem. Teraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Filip zdradził, jak uszczęśliwia swoją ukochaną. Nie zabrakło kwiatów, ale intrenauci zwrócili uwagę za coś zupełnie innego. Szybko nawiązali do narzeczonego uczestniczki show, Julity.... i wcale nie chodzi o jej ex, Jacka z "Love is Blind: Polska".

Odkąd w odcinku specjalnym - Reunion - Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" zdradzili, że wciąż są małżeństwem, widzowie Netflixa jeszcze baczniej zaczęli śledzić ich media społecznościowe w nadzieli, że para, podobnie jak ich koledzy i koleżanki z programu, będzie ujawniać kulisy miłosnego show i to, czego produkcja nie zdecydowała się pokazać.

Nie trzeba było długo czekać, by Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" pokazali masę kadrów zza kulis show, a także zdradzili, jak rozwijał się ich związek. Teraz Filip za pośrednictwem mediów społecznościowych, w charakterystyczny i zabawny dla siebie sposób, pokazał, jak rozpieszcza swoją ukochaną żonę.

Na Instagramie Filipa pojawiło się krótkie nagranie, na którym uczestnik "Love is Blind: Polska" najpierw idzie do kwiaciarni kupić okazały bukiet różowych róż, które później wręcza swojej żonie, Darii.

Panowie, krótki poradnik, jak obejrzeć finał Ligii Mistrzów w spokoju - mówi z rozbawieniem Filip z ''Love is Blind: Polska''.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać.

Daria na końcu najlepsza coo Filip. Jesteście moją ulubioną parą netflixa.

Słodziaki - czytamy w komentarzach.

Wyszło na jaw, jak Daria z "Love is Blind: Polska" nazywa pieszczotliwie Filipa. Fani zwracają uwagę na jeden szczegół

Na opublikowanym przez Filipa z "Love is Blind: Polska" nagraniu słyszymy również, jak Daria pieszczotliwie zwraca się do ukochanego męża, gdy ten wręcza jej bukiet róż.

Miniu, piękne - mówi na nagraniu Daria z ''Love is Blind: Polska''.

Te słowa sprawiły, że w sieci zawrzało. Internauci szybko nawiązali do Reunion, podczas którego Julita z "Love is Blind: Polska" rozpływała się nad swoim narzeczonym, z którym związała się niedługo po rozstaniu z Jackiem. To właśnie wtedy mówiła o ukochanym Konradzie "Miniu" wspominając, iż uwielbia gdy chłopak mówi o ich pierwszym spotkaniu.

To nie Konrad jest w końcu Miniu?

Oryginalnie Filip xD ktos pozazdrościł hehe - żartują internauci.

Myślicie, że Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" chcieli umyślnie nawiązać do narzeczonego Julity?

