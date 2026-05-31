Oliwia Ciesiółka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przerywa milczenie po sześciu latach od udziału w programie TVN. Wydała ebooka pt. "Bez cięć. Więcej niż eksperyment". W poruszających słowach opowiada, jak wyglądało jej życie od kulis. Rozlicza się z przeszłością, mówi o tym, jak naprawdę wyglądało jej małżeństwo z Łukaszem Kuchtą oraz, jak doszło do tego, że po latach dogadali się na tyle, by móc nawet razem pokazać się publicznie.

Musieliśmy przejść długą drogę, żeby usiąść w jednej kuchni i ustalić plan dnia bez rzucania w siebie oskarżeniami. Zrozumieliśmy, że bycie w ciągłej gotowości do ataku zabiera tlen nie tylko nam, ale przede wszystkim Frankowi

Historia Oliwii Ciesiółki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Oliwia Ciesiółka była jedną z najmłodszych uczestniczek "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wzięła udział w czwartej edycji show, niemalże natychmiastowo generując olbrzymie zainteresowanie w sieci. Jako młoda dziewczyna musiała zmierzyć się nie tylko z nową małżeńską rzeczywistością i nauczyć się żyć z obcym sobie mężczyzną, ale jednocześnie zmierzyć się z rosnącym zainteresowaniem widzów show oraz lejącą się zewsząd krytyką. Ludzie doszukiwali się najmniejszych szczegółów, które mogłyby zdradzić, czy Oliwia i Łukasz ze sobą wytrwali. Kiedy w finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyszło na jaw, że nie tylko zdecydowali się kontynuować małżeństwo ale także spodziewają się synka, zainteresowanie tylko rosło. Mały Franek przyszedł na świat w Dzień Matki. Pół roku później jego rodzice ogłosili, że się rozstają. Nie podali powodów. Informowali: "Pomimo naszych starań i zasięgnięciu specjalistycznej pomocy nie udało nam się i rozstaliśmy się". To jednak nie był koniec. Kolejne konflikty eskalowały kilka lat później. Media rozpisywały się o interwencji policji pod domem Oliwii, która miała ograniczać Łukaszowi kontakty z synem. Kilka miesięcy później Łukasz Kuchta prostował: "Od 3 miesięcy mam już regularny kontakt z synem. Oliwia respektuje postanowienie sądu i nie utrudnia mi widzeń z Frankiem".

Przez kolejne cztery lata na temat relacji Oliwii i Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" panowała cisza. Aż w tym roku opublikowali wspólne nagranie, na którym komentują inny randkowy program TVN. Ostatecznie Łukasz publicznie przeprosił Oliwię ze "ŚOPW" za swoje zachowanie sprzed 4 lat.

Oliwia Ciesiółka ze "ŚOPW" o relacjach z Łukaszem Kuchtą

31 maja 2026 roku Oliwia Ciesiółka wydała ebooka, w którym rozlicza się ze swoją przeszłością. W przedpremierowym fragmencie, który otrzymaliśmy, Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pisze o aktualnych relacjach z Łukaszem Kuchtą:

Musieliśmy przejść długą drogę, żeby usiąść w jednej kuchni i ustalić plan dnia bez rzucania w siebie oskarżeniami. Zrozumieliśmy, że bycie w ciągłej gotowości do ataku zabiera tlen nie tylko nam, ale przede wszystkim Frankowi.” To, jak jest między nami dziś, zasługiwało na osobny, wielki rozdział w tej książce. Z szacunku do tego, co przeszliśmy i gdzie jesteśmy teraz, po prostu nie da się odpowiedzieć na to krótkim 'tak' lub 'nie'. Bez owijania w bawełnę i bez cenzury.

Ogrom pytań o Oliwię i Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" posypał się po ich wspólnym nagraniu na Instagramie, gdzie pokazali się razem po raz pierwszy od rozstania w 2020 roku:

Widzieliście nas w telewizji - uśmiechniętych, budujących coś na oczach milionów ludzi. Potem w internecie i w mediach społecznościowych, gdzie padło wiele gorzkich słów. Czytaliście o wojnie, o sądach i prawnikach. A dzisiaj widujecie nas na jednej kanapie, uśmiechniętych. Pytacie, czy to AI, czy cud. Rozumiem to zdziwienie. Samalubię proste historie. Takie, w których albo jest wielka miłość, albo nienawiść do grobowej deski – bo wtedy wszystko jest jasne, łatwe do określenia. Ale moje życie nie chce zmieścić się w takim scenariuszu mówi Oliwia Ciesiółka.

Macierzyństwo w obliczu dramatu po "ŚOPW". Oliwia Ciesiółka przerywa milczenie

Oliwia Ciesiółka zwierzyła się również z tego, jak wyglądało jej macierzyństwo w momencie, kiedy przeżywała dramat po rozstaniu:

Dobrnęłam do momentu w którym trudno było mi choćby przełknąć wodę bez odruchu wymiotnego ze stresu. W książce piszę o tym bardzo wprost: „W domu jest ząbkowanie, nieprzespane noce i dziecko, które potrzebuje mnie w stu procentach. Franek wybudza się co chwilę, płacze z bólu, a ja, wycieńczona brakiem snu, podnoszę go poraz trzydziesty tej samej nocy. Moje ręce drżą tak bardzo, że boję się, czy go nie upuszczę. Jestem wrakiem, cieniem dziewczyny, którą znałam, ale te małe rączki są jedynym powodem, dla którego rano w ogóle otwieram oczy.”

Oliwia Ciesiółka: "Bez cięć. Więcej niż eksperyment", Gdzie kupić ebook?

Oliwia Ciesiółka nie ukrywa, że pomysł na ebook powstał tuż po tym, jakie zainteresowanie wygenerował jej wspólny występ z Łukaszem Kuchtą na Instagramie. Chciała podzielić się swoją historią, by odpowiedzieć na pytania „Jak przetrwać?”, „Jak wybaczyć coś, co wydaje się końcem świata?”, „Jak po tym wszystkim być rodzicami, którzy potrafią usiąść obok siebie z szacunkiem?”.

W najgorszych momentach, żeby wyrzucić z siebie ból i nie stracić zmysłów, zaczęłam spisywać notatki. Krótkie zdania, emocje, momenty zwątpienia. Robiłam to tylko dla siebie, do szuflady. Nie planowałam tego nigdy nikomu pokazać. (...) Zrozumiałam wtedy, że te moje chaotyczne zapiski mogą być dla kogoś lustrem jego własnych doświadczeń albo dać nadzieję.” Dlatego postanowiłam poskładać je w całość.

Ebook Oliwii Ciesiółki pt. "Bez cięć. Więcej niż eksperyment" dostępny jest w sprzedaży od 31 maja 2026. Wszystkie informacje dostępne są na jej Instagramie (@modrafrelka).

Zobacz także: