Już w trakcie trwania miłosnego eksperymentu Netflixa pomiędzy Maliką i Krzysztofem z "Love is Blind: Polska" dochodziło do spięć. Para z czasem coraz bardziej się od siebie dystansowała, aż na jaw wyszło, że tuż po powrocie z podróży przedślubnej Krzysiek zdradził Malikę z inną uczestniczką reality-show, Kingą. Teraz, gdy od tego czasu minął niemal rok, a podczas odcinka specjalnego - Reunion - doszło do konfrontacji Miliki, Krzyśka i Kingi, Malika postanowiła ujawnić, czy żuje, że w ogóle związała się z Krzysztofem.

Malika żałuje, że w "Love is Blind: Polska" związała się z Krzysztofem?

Już na etapie randek w ciemno w kabinach Malika musiała walczyć z Kingą o serce Krzysztofa, ostatecznie chłopak oświadczył się piękności z Kazachstanu i to z nią udał się do słonecznej Grecji w podróż przedślubną. To wtedy poszło między do pierwszych spięć i licznych problemów w komunikacji, jednak to, co stało się potem przeszło wszelkie oczekiwania zarówno Maliki, jak i widzów "Love is Blind: Polska".

Tuż po powrocie do Polski Krzysztof nawiązał bliską relację z poznaną w kabinach Kingą. By tego było mało, po czasie okazało się, że doszło między nimi do czegoś więcej niż tylko do pocałunków. Wieść o zdradzie na dobre przekreśliła wizję ślubu Maliki i Krzyśka, a podczas odcinka specjalnego - Reunion - na jaw wyszło, że to Kinga z "Love is Blind: Polska" zabiegała o Krzysztofa, gdy ten był jeszcze w związku z Maliką, wypisując do jego znajomych i wypytując o to, gdzie w danym czasie przebywa chłopak, by doprowadzić do ich "przypadkowego" spotkania.

Po tych wydarzeniach Malika, która dotąd na Instagramie chętnie komentowała kulisy "Love is Blind: Polska", postanowiła na jakiś czas zniknąć z mediów społecznościowych. Teraz jednak powróciła na Insragram i podczas Q&A odpowiedziała na jedno z najbardziej nurtujących pytań, jakie wciąż zadają jej fani.

Czy jak poznałaś innych panów, to nie miałaś żalu, że nie wybrałaś inaczej? - zapytał Malikę z ''Love is Blind: Polska'' jeden z fanów.

Jej odpowiedź była krótka i niepozostawiająca jakichkolwiek wątpliwości.

NOPE - odpisała krótko Malika.

Malika z "Love is Blind: Polska" podsumowała swój udział w programie

Już w trakcie odcinka specjalnego - Reunion - Malika z "Love is Blind: Polska" zdradziła, że starała się ratować związek z Krzyśkiem po zakończeniu show. Po wyłączeniu kamer para zaczęła się ze sobą spotykać, jednak oboje doszli do wniosku, że łączą ich więzi koleżeńskie, nie zaś romantyczne.

Podczas instagramowego Q&A fani zapytali Malikę, jak czuje się po emisji "Love is Blind: Polska". Jak radzi sobie z popularnością?

Baaardzo przytłacza, bo to dla nas wszystkich nowa sytuacja - napisała na InstaStories Malika z ''Love is Blind: Polska''.

