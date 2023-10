Już dziś wieczorem zobaczymy najnowszą odsłonę programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W czwartym odcinku swoim występem zachwyci m.in. Danzel. Belgijski muzyk, który ma na swoim koncie takie hity jak: "Pump It Up", "You Spin Me Round” czy "Put Your Hands Up in the Air", wcielił się w legendę polskiej sceny muzycznej. Danzel jako Ryszard Riedel z zespołu "Dżem" zaśpiewał "Wehikuł czasu" i zachwycił internautów, którzy zobaczyli już fragment jego wykonania na TikToku!

Reklama

- WOW spodziewałam się masakry, pierwszy raz po polsku i na głęboką wodę, a tu takie miłe zaskoczenie.

- WOW niesamowite

- Co jest zadziwiające nie słychać za bardzo akcentu i wszystko jest ładnie, wyraźnie wypowiedziane, super- komentują fani na TikToku, gdzie pojawił się fragment występu Danzela.

Zobaczcie fragment czwartego odcinka programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Myślicie, że Danzel wygra najnowszą odsłonę muzycznego show Polsatu?

Reklama

Zobacz także: Michał Wiśniewski znika z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?! Zaskakujące ustalenia mediów!