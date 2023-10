Kilka dni temu okazało się, że nagrania pierwszego odcinka do 16. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zostały wstrzymane, plotkuje się, że ma to związek z pandemią koronawirusa i rosnącą liczbą zakażeń. Co na ten temat wie jurorka show, Kasia Skrzynecka? Postanowiliśmy również zapytać gwiazdę o głośne zmiany w jury!

Reklama

Kasia Skrzynecka o "Twoja Twarz Brzmi Znajomo 16"

Znamy już pełny skład nadchodzącej, 16. już edycji muzycznego show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Na scenie powalczą m.in. Viki Gabor, Maciej Radel, Anna Jurksztowicz, Karolina Pisarek czy Ania Rusowicz. Niedawno jednak okazało się, że program został wstrzymany - stacja nie zdradza powodów, a jurorka show, Kasia Skrzynecka, zdradziła nam, że powodów może być wiele:

Nie wiem, z jakiego względu nagrania zostały przesunięte. Powody bywają różne - mówi nam Kasia Skrzynecka.

TRICOLORS/East News

Będzie także nowy juror w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Z show odchodzi Gromee, a zastąpi go legenda polskiej sceny - Krzysztof Cugowski. Co na to Skrzynecka?

Będziemy tęsknić, był wspaniałym wyborem do tego jury! Rozumiem, że plany rodzinne i napięty grafik terminów nie pozwolił towarzyszyć mu w tej edycji, ale cieszę się, że będzie Krzysztof Cugowski - zdradza nam aktorka.

Reklama

A Wy też się cieszycie?