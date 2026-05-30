Choć początkowo wielu widzów Netflixa było przekonanych, że pomimo dzielącej ich odległości oraz przeciwnościom losu, Kamil i Julia z "Love is Blind: Polska" stworzą szczęśliwe małżeństwo, to wiemy już, że tak się nie stało. Julia rzuciła Kamila w dniu ślubu, a podczas odcinka specjalnego - Reunion - nie gryzła się w język nawiązując do wydarzeń z programu oraz tego, że przeddzień stanięcia na ślubnym kobiercu dowiedziała się o zdradach Kamila, jakich miał się dopuścić w poprzednim związku. Teraz, gdy od pamiętnego Reunion minął już tydzień, uczestnicy wciąż podsycają atmosferę wokół miłosnego hitu streamongowego giganta. Kamil właśnie zaskoczył wymownym wyznaniem na temat reality-show.

Kamil z "Love is Blind: Polska" przerywa milczenie. Ujawnił kulisy show i relacji z Julią

Choć wielki finał miłosnego hitu Netflixa z Zofią Zborowską-Wroną i Andrzejem Wrona w rolach prowadzących już dawno za nami, emocje związane z show wciąż nie opadły, a wręcz przeciwnie. Niedawno Julia z "Love is Blind: Polska" wyjawiła prawdę o Kamilu. Dziewczyna wyznała, że już w trakcie podróży przedślubnej były programowy narzeczony podnosił na nią głos. Dziewczyna stanęła też w obronie swoich bliskich, którzy w programie nie kryli swojej niechęci względem Kamila, zarzucając mu nieszczerość i sugerując, że prędzej czy później zrani Julię.

Także w dniu ślubu mama i przyjaciółka Julii mówiły wprost, że nie podoba im się wizja wejścia dziewczyny w związek małżeński z Kamilem, a gdy Julia rzuciła narzeczonego na ślubnym kobiercu, kobiety z uśmiechami na twarzach biły im owacje, przez co spadła na nie fala krytyki.

Teraz, gdy od tych wydarzeń minął już niemal rok, a za nami odcinek specjalny - Reunion - "Love is Blind: Polska", podczas którego doszło do konfrontacji byłych programowych partnerów, Kamil coraz śmielej dzieli się z fanami swoimi spostrzeżeniami na temat programu. Niedawno za pośrednictwem Instagrama, Kamil z "Love is Blind: Polska" zdradził, czy żałuje relacji z Julią. Teraz zdobył się na kolejny wymowny komentarz, tym razem na temat wsparcia bliskich w programie.

Kamil z "Love is Blind: Polska" o wsparciu bliskich w programie. Wbił szpilę Julii?

Za pośrednictwem InstaStories Kamil z "Love is Blind: Polska" zdobył się na szczere wyznienie na temat tego, jak dużą rolę w miłosnym eksperymencie Netflixa odegrało wsparcie jego bliskich.

Niezależnie od tego, co wydarzyło się przy ołtarzu i jakie emocje temu towarzyszyły. Miałem obok siebie rodzinę i przyjaciół, którzy wspierali mnie na każdym kroku. I za to będę im zawsze wdzięczny. - napisał Kamil z ''Love is Blind: Polska'' na InstaStories.

Przypominamy, że w jednym z odcinków, podczas którego dowiedzieliśmy się, jak mieszka Kamil z "Love is Blind: Polska", kamery Netflixa ukazały jego bliską relację z siostrami, które z otwartymi ramionami przywitały Julię mówiąc wprost, że nie mogą doczekać się, gdy stanie się częścią ich rodziny.

Niestety, o równie ciepłym odbiorze swojej osoby ze strony bliskich Julii, Kamil z "Love is Blind: Polska" mógł tylko pomarzyć. Zamiast tego został zasypany lawiną niewygodnych pytań, podejrzliwych spojrzeń i sugestii, że jest niewystarczająco dobry dla programowej narzeczonej.

Myślicie, że tym komentarzem Kamil z "Love is Blind: Polska" chciał wbić Julii szpilę?

Zobacz także: