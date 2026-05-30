Emilia i Henryk z 8. sezonu "Sanatorium miłości" już w trakcie nagrywania reality-show stworzyli pełną namiętności relację. Mimo że w wywiadach tuż po wyemitowaniu finałowego odcinka wspólnie deklarowali, że kontynuują swoją partnerską relację, teraz w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, które rzucają nowe światło na aktualny status ich relacji.

Emilia z "Sanatorium miłości" 29 maja wieczorem opublikowała w mediach społecznościowych relację z kolejnego spotkani z Henrykiem. Para po raz kolejny spotkała się już po zakończeniu programu, wybierając na miejsce spędzenia wspólnie czasu Łódź, co została upamiętnione zdjęciem promieniejącej pary.

Tym razem to Emilia przejęła rolę przewodniczki i pokazała, że po programie ich kontakt jest wciąż bardzo bliski. Jak napisała, z przyjemnością pokazywała Henrykowi miejsca bliskie jej sercu.

Miło jest móc spędzać wspólny czas i pokazywać Henrykowi miejsca, które są mi bliskie. Dzisiaj razem odkrywamy uroki Łodzi – spacer po Piotrkowskiej, klimatyczny Pasaż Róży, chwila odpoczynku w Grand Hotelu i oczywiście pyszna kawa napisała Emilia w opisie zdjęcia.

Emilia podkreśliła też, że cieszy ją możliwość dzielenia się z Henrykiem przestrzeniami, które są dla niej ważne, a w dodatku wyjątkowo ceni sobie tworzenie nowych, wspólnych wspomnień z mężczyzną.

To piękne uczucie móc razem rozmawiać, śmiać się i tworzyć nowe wspomnienia pisała dalej Emilia z 'Sanatorium miłości'.

Choć Emilia w swoich słowach nie odniosła się bezpośrednio do relacji, jaka łączy ją z Henrykiem, tylko dla nas Emilia z "Sanatorium miłości" zdradziła, czy są razem po programie.

Emilia i Henryk z 8. edycji "Sanatorium miłości" zdradzili swoje plany. Fani od razu zaczęli komentować

Obserwujący Emilię w mediach społecznościowych fani szczególnie zwrócili uwagę też na zapowiedź przyszłych planów kobiety, oczywiście z uwzględnieniem Henryka. Nie kryła, że ma zamiar pokazać mężczyźnie swój rodzinny, ukochany Ozorków.

A to jeszcze nie koniec naszej małej wycieczki, bo wieczorem ruszamy dalej, a już jutro pokażę Henrykowi mój ukochany Ozorków Uwielbiam takie dni pełne dobrej energii i wyjątkowych chwil.

Pod wpisem uczestniczki "Sanatorium miłości" od razu zaroiło się od komentarzy fanów programu.

"Pani Emilka bardzo miła i sympatyczna kobietka z gustem względem ubrania. Pozdrawiam serdecznie!", "Ładnie razem wyglądacie , Emilia młodniejesz , Henryk powinien być zazdrosny bo pewnie niejeden pan się za tobą obejrzał", "Piekna Emilka i pieknie ubrana, Henryk jest dumny z takiej partnerki.... Buziaczki", "Miło się robi na sercu jak na Państwa się patrzy. Pani ma wdzięk i klasę i poczucie humoru Was nie opuszcza:)" - czytamy w komentarzach.

