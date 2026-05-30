Pierwszy polski sezon międzynarodowego hitu, jakim jest randkowe show "Love is Blind", wyjątkowo dobrze został przyjęty nie tylko przez Polaków, lecz także międzynarodowych fanów formatu, którzy chętnie dzielą się w mediach społecznościowych przemyśleniami dotyczącymi poszczególnych relacji uczestników, a także wspierają swoich ulubieńców nawet już po zakończeniu programu. Nic więc dziwnego, że w myślach internautów bardzo szybko zaczęło pojawiać się pytanie o kolejny, drugi sezon "Love is Blind: Polska". Swoje stanowisko w tej sprawie zajęła prowadząca Zofia Zborowska-Wrona. Na jej dosadne słowa szybko zareagował jej mąż.

Będzie 2. sezon "Love is Blind"? Prowadzący zabrali głos

"Love is Blind: Polska" z hukiem zdobył szerokie uznanie wśród polskich telewidzów, którzy z zapartym tchem oglądali kolejne odcinki reality-show na platformie Netflix. Fani programu nieustannie, nawet po wyemitowaniu ostatniego odcinka pierwszej serii, chętnie komentują nie tylko to, co wydarzyło się w programie, lecz także życie, które w swoich mediach społecznościowych pokazują na bieżąco uczestnicy show. Nie brakuje też komentarzy odnoszących się do prowadzących, Zofii Zborowskiej-Wrony i Andrzeja Wrony, którzy stanęli w ogniu krytyki po "Love is Blind". Jakie stanowiska zajęli w sprawie drugiego sezonu show w polskiej odsłonie?

Zofia Zborowska-Wrona zorganizowała na swoim Instagramie sesję pytań i odpowiedzi o różnej tematyce, choć jak sama przyznała, było "dużo pytań o Love is Blind". Prowadząca wyróżniła jedno z nich, odnoszące się do kontynuacji polskiej produkcji międzynarodowego hitu.

Będzie 2. sezon 'Love is Blind'? zapytała internautka.

Odpowiedź Zborowskiej była krótka, choć dosadna.

No mamy nadzieję, że będzie!!! odpowiedziała prowadząca 'Love is Blind'.

Na InstaStories z odpowiedzią Zborowska-Wrona umieściła wspólne zdjęciem z Andrzejem Wroną, prowadzącym show, prywatnie mężem aktorki. Mężczyzna bardzo szybko udostępnił odpowiedź żony ws. programu na swoim profilu na Instagramie, co potwierdza, że para prowadzących ma tak samo dużo nadziei na powstanie kolejnej sezonu "Love is Blind", co polscy fani randkowego show.

Zofia Zborowska-Wrona przekazała wieści ws. uwielbianego serialu

Zofia Zborowska-Wrona oficjalnie wróciła już na plan serialu "Młode Gliny", gdzie wciela się w rolę doświadczonej komisarz. Tego tematu z życia zawodowego aktorki również nie zabrakło w głosach od jej fanów na Instagramie.

Nie mogę się doczekać 2. sezonu 'Młode gliny; i że wróciliście na plan. Pozdrawiam Was bardzo. napisała jedna z internautek.

Aktorka nie pozostawiła tego bez komentarza, zapowiadając telewidzom niemałe emocje w najnowszym odcinkach serialu "Młode Gliny".

Będzie się działo!!! napisała Zborowska-Wrona.

Zofia Zborowska-Wrona o 2. sezonie "Love is Blind", fot. Instagram zborowskazofia