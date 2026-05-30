Kamil "Uno" z "Love is Blind" szybko zyskał sobie przychylność telewidzów. Już na etapie rozmów w kabinach odznaczał się wyjątkową wrażliwością i umiejętnością rozmawiania o emocjach. Choć jego przygoda w programie nie zakończyła się szczęśliwie, kilka dni po emisji ostatniego odcinka show zdecydował rozliczyć się z emocjami, a także odpowiedzieć na pytania zgromadzonych w mediach społecznościowych fanów.

Kamil z "Love is Blind" przerywa milczenie po programie. Żałuje swoich wyborów?

Kamil z "Love is Blind" kilka dni po emisji ostatniego odcinka programu zdecydował się na zorganizowanie sesji pytań i odpowiedzi na swoim Instagramie. Na jednym z pierwszych InstaStories padło pytanie o moment ślubu podczas reality-show: "Czy naprawdę powiedziałbyś 'nie' przy ołtarzu, czy tylko to zmontowali tak, że wyglądało inaczej?". Kamil odpowiedział bez zawahania, zdradzając, że nie wszystkie sytuacje między nim a Julią zostały pokazane w odcinkach.

Tak. Byłem pewny swojej decyzji jeszcze przed ślubem. Wpływało na nią wiele sytuacji i rozmów, których nie było widać na ekranie. Z tych samych powodów nie widziałem też sensu w kontynuowaniu tej relacji po programie.

Jednocześnie przyznał, że nie żałuje żadnej decyzji w "Love is Blind", podkreślając, że każdą z nich podjął w zgodzie ze sobą.

Byłem sobą i podejmowałem decyzje, które w tamtym momencie uważałem za właściwe. Nie żałuję swoich wyborów, bo były zgodne ze mną wyznał Kamil z 'Love is Blind'.

Kamil "Uno" postanowił też otwarcie przyznać, czego nauczył się w show i z jakie lekcje zabiera ze sobą do dalszego życia.

O sobie nauczyłem się, że mam więcej cierpliwości, niż mi się wydawało. Zrozumiałem też, że moja wrażliwość nie jest wadą, a raczej atutem. Jeśli chodzi o ludzi, przekonałem się, że nie każdy ma takie same intencje. A w relacjach? Dziś jeszcze lepiej wiem, czego nie chcę.

Kamil z "Love is Blind" zdradza, dlaczego postanowił szukać żony w programie

Wśród wiadomości od internautów Kamil postanowił też odpowiedzieć na pytanie o to, dlaczego mimo jego atutów wciąż nie ma żony i dlaczego zdecydował się spróbować odnaleźć ją w reality-show Netflixa. "Jak to się stało, że z takim wyglądem i charakterem szukasz żony w TV show?!" - dopytał internauta.

Kamil, spójnie ze swoją osobowością, samoświadomością, ale i skromnością przyznał, w czym upatruje powodów swoich miłosnych niepowodzeń, wskazując jednocześnie, nad czym chce jeszcze popracować.

Jestem mocne 6/10. Resztę próbuję nadrabiać charakterem. A tak serio, cały czas pracuję nad pewnością siebie. Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza że zawsze znajdą się osoby, które będą próbowały ją obniżyć napisał uczestnik 'Love is Blind'.

Kamil z "Love is Blind" w szczerym wyznaniu o wsparciu bliskich i uczestników programu

Nie zabrakło też emocjonalnych wyznań. Uczestnik reality-show podkreślił, jak ważną, wspierającą rolę w programie odegrali jego bliscy.

Niezależnie od tego, co wydarzyło się przy ołtarzu i jakie emocje temu towarzyszyły. Miałem obok siebie rodzinę i przyjaciół, którzy wspierali mnie na każdym kroku. I za to będę im zawsze wdzięczny.

Kamil przyznał też, że wzajemnym wsparciem i w trakcie programu, i po jego zakończeniu obdarza się z pozostałymi uczestnikami eksperymentu.

Program dał mi wiele lekcji, ale jedną z najważniejszych było to, jak wiele znaczy dobre wsparcie. Wszyscy przechodziliśmy przez ten sam rollercoaster emocji, dlatego nasze słynne „AU” znaczyło dużo więcej, niż mogłoby się wydawać. Dziękuję, panowie.

