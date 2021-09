"Top model" Marianna Schreiber o reakcji męża na jej udział w programie. Pokazała nagie zdjęcie

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pojawili się dzisiaj gościnnie na panelu jurorskim w " Top Model ". Mieli okazję oceniać efekty rodzinnej sesji uczestników. Podczas oglądania ostatecznych efektów sesji jeden z uczestników adorował gwiazdę TVN, sugerując że powinna zobaczyć jego nagie zdjęcie. Radosław Majdan musiał zareagować! Zobacz także: Wypadek w "Top Model"! Czy kontuzja wykluczy jedną z modelek?! Dziś odpadła faworytka! Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w "Top Model Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan przyjęli zaproszenie do "Top Model", gdzie mieli okazję ocenić efekty rodzinnej sesji zdjęciowej uczestników. Podczas robienia zdjęć Weroniki Kaniewskiej i jej mamy, gwiazdę TVN tak bardzo zauroczyła relacja matki z córką, że zwróciła się do męża: Może jeszcze córeczkę co? W końcu Małgorzata Rozenek jest mamą trzech chłopców, nic dziwnego, że chciałaby mieć jeszcze córeczkę. Kto wie... Podczas oceniania uczestników na panelu jurorskim Małgorzata Rozenek weszła w dyskusję z Dominicem D'Angelica. Zachwycona jego zdjęciem mówiła: - Szczęśliwy i przystojny. Świetnie sobie poradziłeś. Myślę, że twoje spojrzenie, sylwetka i charyzma ci w tym pomogły. - Powinna Pani zobaczyć moje zdjęcie z nagiej sesji. - Widziałam je i dlatego to mówię - Uważaj oni są małżeństwem! - dodała Joanna Krupa Tak, to mój mąż - wskazała na Radka Małgorzata Radosław Majdan w tym momencie postanowił zakończyć dyskusję pomiędzy żoną a uczestnikiem: Dzięki, chłopie Myślicie, że mógł być troszeczkę zazdrosny? Zobacz także: Z "Top Model" do "Love Island": Michał...